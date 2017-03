Cảnh giác với ôsin chuyên chôm chỉa

Chiều 3-8, người đó tìm đến Trung tâm Giới thiệu việc làm (nơi gia đình tôi quen biết từ lâu và đúng lúc ôsin cũ của nhà tôi nghỉ việc) để đăng ký việc làm. Khi giới thiệu tới nhà tôi, trung tâm có ghi lại số CMND và một số thông tin khác của người này. Ở nhà tôi, người đó rất năng động, tháo vát, chỉ trong một buổi chiều đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, nấu ăn cũng tốt khiến gia đình tôi vô cùng hài lòng.

Ấy thế mà sáng hôm sau (4-8), vợ tôi mới để túi đồ ngoài cửa phòng chuẩn bị đi làm, vừa quay vào quay ra đã thấy túi đồ được đưa ra ngoài cửa và mở toang... Chiếc ví, nữ trang, điện thoại đều đi theo người đó. giá trị mất mát lớn (trên 30 triệu đồng), tụi tôi còn phải khốn khổ với việc làm lại các giấy tờ cá nhân (CMND, bằng lái xe, giấy đăng ký xe...), thật là đau khổ quá.

Khi tôi tới trung tâm thì họ nói đã kiểm tra CMND (nhưng giả hay không thì cũng không rõ vì... thấy bình thường). Do địa chỉ trên CMND ở TP.HCM nên tôi đã tự tìm đến nhưng không mò ra. Sau cùng, tôi đến hỏi Công an phường 10, quận Gò Vấp thì mới hay cơ quan này cũng vừa nhận được trình báo về sự việc tương tự như nhà tôi. Chính ôsin ấy đã lấy ví của chủ nhà cũ (trong đó có CMND) rồi đưa ảnh của mình vào, sau đó đi ép lụa lại... Ngoài ra, mấy anh công an còn cho biết họ đã lần theo địa chỉ trên CMND mà ôsin để lại ở nhà chủ cũ thì hóa ra của một người bệnh đi khám ung bướu rồi bị trộm hết đồ đạc.

Tôi viết ít dòng này để mong mọi người lưu tâm, khi thuê người giúp việc đừng vội trao hết mọi thứ trong nhà vào tay họ, nhất là chìa khóa, tiền bạc, xe máy...

TRƯƠNG QUỐC MINH