Cảnh sát cơ động hộ tống hàng trăm người lao động về quê

Theo nhiều lao động, trong thời gian làm việc tại UAE, một số người quê Nghệ An và Hà Tĩnh có mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả với một số lao động quê các tỉnh phía Bắc. Từ vụ việc này, hàng ngàn người lao động Việt Nam bị UAE trục xuất về nước.

Người lao động quê Nghệ An và Hà Tĩnh được hộ tống về đến TP Vinh (Nghệ An).

Đêm 30-4, số lao động trên đã về Việt Nam. Do lo sợ lao động quê Hà Tĩnh và Nghệ An tiếp tục ẩu đả với lao động quê phía Bắc, Bộ LĐ-TB&XH cùng Bộ Công an đã phải bố trí cảnh sát cơ động hộ tống họ từ Hà Nội về Nghệ An. Được biết, UAE đang tiếp tục trục xuất nhiều lao động quê Nghệ An và Hà Tĩnh về nước do liên quan đến vụ ẩu đả trên.

Đ.LAM