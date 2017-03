Cấp chồng giấy chứng nhận

Năm 1998, bà Nguyễn Thị Vệ mua căn nhà (gần 40 m2) của ông N. tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh với giá 30 triệu đồng. Đầu năm 1999, bà Vệ đã trả cho ông N. 26 triệu đồng, 4 triệu đồng còn lại bà hẹn khi nào làm xong giấy tờ ra tên bà thì bà sẽ giao tiếp. Sau đó, bà Vệ về sống trong căn nhà này từ đó cho đến nay.

Cấp trùng thửa đất

Đến năm 2008, do chờ hoài không thấy ông N. làm giấy tờ nhà, đất nên bà Vệ đã tự đi làm thủ tục hợp thức hóa nhà, đất. Tháng 8-2008, bà được UBND huyện Bình Chánh cấp giấy chủ quyền. Sau khi nộp lệ phí trước bạ xong, bà được UBND huyện thông báo “vì ông N. không đưa giấy chủ quyền bản chính của ông ấy cho huyện để tách thửa đất nên huyện chưa thể trao giấy chủ quyền cho bà”.

Bấy giờ, bà Vệ mới biết là ông N. đã được UBND huyện cấp giấy chủ quyền vào năm 1993. Sau đó, bà nhiều lần yêu cầu ông N. cho mượn giấy để đi tách thửa nhưng ông này từ chối. Tháng 9-2011, tại buổi hòa giải ở UBND xã, ông N. cho rằng ông đã thế chấp giấy chủ quyền cho ngân hàng.

Làm thủ tục giấy tờ nhà, đất tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Ảnh minh họa: HTD

Lập tức, UBND xã gửi công văn đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin và hỗ trợ cho ông N. mượn giấy chủ quyền để chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất đối với phần diện tích căn nhà của bà Vệ. Thế nhưng phía ngân hàng cho biết ông N. đã chuộc giấy. Từ đó đến nay, ông N. vẫn chưa đưa giấy đó để huyện hoàn tất thủ tục cho bà Vệ.

Bà Vệ buồn rầu: “Tôi phải vay ngân hàng trả số tiền mua nhà tới 10 năm mới hết. Nhiều lần lên huyện khiếu nại tôi phải đi xe ôm mà hơn hai năm rồi không ai giải quyết. Họ cứ bảo chờ mà không nói chờ tới bao giờ”.

Trường hợp ông Nguyễn Hoàng Huy thì khổ sở hơn. Năm 2002, ông Huy mua căn nhà 163 m2 bằng giấy tay và ông đã nộp hồ sơ xin hợp thức hóa nhà, đất. Tháng 2-2008, UBND huyện cấp chủ quyền nhà, đất cho ông Huy. Năm 2010, ông thế chấp giấy này cho ngân hàng để vay 500 triệu đồng và đã đáo hạn một lần. Tháng 10-2011, ông Huy vay tiền bên ngoài trả nợ ngân hàng xong và ngân hàng đồng ý cho ông vay lại. Hai bên đi đăng ký giao dịch bảo đảm thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện không giải quyết hồ sơ. Lý do là UBND thị trấn Tân Túc (nơi có nhà, đất) đề nghị thu hồi giấy chủ quyền của ông Huy. Thì ra đối với thửa đất của ông Huy, chủ đất cũ đã được cấp giấy chủ quyền vào năm 2001. Chưa điều chỉnh biến động mà lại cấp tiếp giấy chứng nhận cho ông Huy nên thửa đất này giờ có tới hai giấy chủ quyền.

Chờ cấp trên chỉ đạo

Đối với trường hợp của ông Huy, ông Ngô Công Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), cho biết: “Tôi mới chuyển công tác về đây nên chưa rõ việc xác nhận hồ sơ cấp giấy chủ quyền cho ông Huy thực hiện ra sao, đúng sai thế nào. Tuy nhiên, qua rà soát, cập nhật hồ sơ nhà, đất, xã phát hiện việc trùng thửa đất nên đã đề nghị UBND huyện thu hồi, hủy bỏ giấy chủ quyền của ông Huy vì một thửa đất không thể tồn tại hai giấy chủ quyền”.

Đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết: “Ở hai trường hợp nêu trên, do chủ đất cũ không cho mượn giấy chủ quyền bản chính để chỉnh lý biến động nên UBND huyện gặp vướng mắc. Khi thực hiện quyết định thu hồi hoặc hủy bỏ giấy chủ quyền cũ thì phía bên kia không có mặt ở địa phương hoặc tránh né không nhận. Do luật không quy định cụ thể vấn đề này nên UBND huyện đã xin ý kiến chỉ đạo của Sở TN&MT. Đồng thời UBND huyện cũng đề xuất phương án tháo gỡ bằng cách cho phép UBND huyện niêm yết quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận tại UBND xã, thị trấn nơi có đất trong thời hạn quy định về thời hiệu khiếu nại (90 ngày) hoặc thực hiện việc đăng báo theo quy định (điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định 84/2007). Hết thời hạn khiếu nại thì UBND huyện tiến hành cấp giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng đồng thời là bên trực tiếp sử dụng đất.

Đồng thuận với ý kiến của UBND huyện, Sở TN&MT đã có công văn đề nghị Bộ TN&MT ban hành văn bản hướng dẫn và trước mắt cho phép TP.HCM thực hiện theo phương án như UBND huyện Bình Chánh đã đề xuất. Thế nhưng đến nay Bộ vẫn có chưa có phản hồi.

Có giấy chủ quyền thì phải tách thửa Để tránh bị sự cố tương tự, đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà đất đã có giấy chủ quyền, người mua phải làm thủ tục tách thửa đất chứ không đi hợp thức hóa. Theo Điều 145 Nghị định 181/2004 của Chính phủ, hai bên cần nộp hồ sơ đến Phòng TN&MT quận, huyện (nơi có đất) để được xem xét, giải quyết việc tách thửa đất. Tuy nhiên, cần lưu ý đến diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa do UBND tỉnh nơi có đất quy định.

NGUYỄN QUỲNH