Cấp chứng minh nhân dân: Một năm!

Tháng 1-2007, khi huyện này triển khai việc cấp “đại trà” CMND, bà Loan và nhiều bà con đã rủ nhau đến xã xin làm lại CMND vì CMND cũ đã hết hạn sử dụng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công an huyện này hẹn tháng sau sẽ trả kết quả. Tưởng thật, bà con đã ngồi nhà chờ đến hẹn. Nhưng rồi hết tháng này đến tháng nọ, hơn 11 tháng trôi qua mà chẳng ai được giao trả CMND.

Sốt ruột, mọi người đã đến hỏi chuyện công an xã. Nơi đây lắc đầu: “Việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của công an huyện”. Đến công an huyện, mọi người tiếp tục bị chỉ tới chỉ lui... Bà Loan hết sức thất vọng: “Cùng ở tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành cấp CMND chỉ trong vòng một tháng. Cớ gì Vĩnh Cửu “ngâm” hồ sơ quá lâu khiến mọi người không dám đi xa và cũng chẳng làm ăn gì được vì không có CMND?”.

Làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Vương Văn Điền, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), thừa nhận bà con đã phản ánh đúng sự thật. Theo ông, do các cán bộ công an huyện làm thất lạc hồ sơ của người dân nên mới dẫn đến cớ sự nêu trên. Ông hứa hẹn sẽ cố gắng thu xếp để cấp hết số CMND cần thiết cho các cư dân trong xã trong thời gian sớm nhất.