Cấp CMND cho người bệnh Down, thiểu năng trí tuệ

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an TP.HCM, phòng này đã có văn bản hướng dẫn công an các quận, huyện thực hiện việc cấp giấy CMND cho số người bị bệnh Down, thiểu năng trí tuệ trên địa bàn TP.

Trường hợp người bệnh không đủ khả năng nhận thức thì người đại diện của họ sẽ đề nghị và kê khai vào tờ khai CMND (mẫu CM4). Ngoài việc lập danh sách CM1 theo quy định, công an quận, huyện phải lập một danh sách riêng lưu lại để theo dõi quản lý. Cũng theo ông Dung, theo Văn bản 681 ngày 9-5-2011 của Cục C64, cơ quan công an chỉ tạm thời chưa cấp CMND cho những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình cho đến khi họ khỏi bệnh. Chính vì thế, đối với những công dân có biểu hiện mắc các bệnh có liên quan đến khả năng điều khiển năng lực hành vi, nếu không có xác nhận của cơ quan y tế về việc họ không điều khiển được năng lực hành vi thì các địa phương có thể tiến hành cấp CMND cho họ theo đề nghị của họ hoặc của người đại diện. THÁI HIẾU