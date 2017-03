Cấp lại CMND bị mất tại nơi thường trú

Bà Phan Thị Thân, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM

+ Luật sư LÊ VĂN HOAN (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Theo điểm c mục 3 Thông tư 04/1999/TT-BCA (hướng dẫn Nghị định số 05/1999 về CMND) thì “công dân có trách nhiệm đến công an cấp huyện để đổi lại CMND trong các trường hợp phải đổi CMND, cấp lại CMND nếu mất”. Cũng theo điểm a mục 5 thì: “Công dân thuộc diện được cấp CMND hiện đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc địa phương nào do công an cấp huyện nơi đó làm thủ tục cấp CMND”.

Về hồ sơ, thủ tục đổi, cấp lại CMND gồm có: Đơn trình bày rõ lý do đổi CMND hoặc cấp lại, có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai; xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể)…