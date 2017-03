Cấp thẻ bảo hiểm y tế cùng lúc với giấy khai sinh

Tôi đến UBND phường này đăng ký khai sinh cho con thì cán bộ phường từ chối giải quyết mà yêu cầu tôi phải đến UBND phường 15, quận 8 (nơi vợ tôi đăng ký thường trú) để làm thủ tục. Sau khi đăng ký khai sinh cho con thì tôi nhập hộ khẩu cho vợ, con tôi về địa chỉ nhà tôi. Nay tôi đến UBND phường 13 làm thẻ bảo hiểm y tế cho con tôi thì cán bộ lại yêu cầu tôi về lại phường 15 để được cấp thẻ hoặc tôi phải làm đơn có xác nhận của UBND phường này là con tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đòi hỏi của cán bộ UBND phường 13 khiến tôi phải tới lui nhiều lần.

Ông Vu Anh Tuấn (Phường 13, quận 6, TP.HCM)

Bà TRẦN THÚY HẰNG, Chủ tịch UBND phường 13, quận 6, trả lời:

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định số 158/2005 của Chính phủ (về đăng ký và quản lý hộ tịch) thì UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em. Tại khoản 1a Mục II Thông tư 01/2008 của Bộ Tư pháp thì thẩm quyền đăng ký khai sinh là theo nơi người mẹ cư trú. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em phải được thực hiện tại UBND cấp xã nơi người mẹ đăng ký thường trú; trường hợp người mẹ không có nơi đăng ký thường trú thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại UBND cấp xã nơi người mẹ đăng ký tạm trú.

Do mẹ của bé thường trú ở phường 15, quận 8 nên cán bộ UBND phường yêu cầu ông Tuấn đến nơi này đăng ký khai sinh cho bé là đúng quy định.

Riêng việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi ở TP.HCM được thực hiện cùng lúc với việc cấp giấy khai sinh cho bé. Khi cấp giấy khai sinh cho bé, UBND phường 15 sẽ cấp luôn thẻ bảo hiểm y tế. Nếu ông Tuấn cho rằng con ông chưa được phường 15 cấp thẻ thì ông phải có xác nhận việc này để chúng tôi có cơ sở làm thủ tục cấp thẻ cho trẻ nhằm tránh tình trạng một trẻ được cấp tới hai thẻ bảo hiểm y tế.

Hiện nay cán bộ UBND phường đã soạn thảo đơn giúp ông Tuấn để ông ấy đi xác nhận vụ việc. Ông Tuấn có thể liên hệ với UBND phường để được hướng dẫn cụ thể.

KIM PHỤNG ghi

Trả lời đơn của ông Phạm Minh Rồi (khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, Trà Vinh) về việc con trai chết không rõ lý do, Công an huyện Tiểu Cần, TP Trà Vinh cho biết anh Phạm Thế Hiền (con trai ông Rồi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đó, công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với anh Hiền. Trong thời gian bị tạm giữ, anh Hiền đã tự treo cổ dẫn đến tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chính khiến anh Hiền chết là do bít tắc đường hô hấp dẫn đến suy tim, suy hô hấp cấp.

TRÂN CHÍNH ghi