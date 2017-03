Câu cá trên kênh Nhiêu Lộc, dẹp được không?

Nên có quy định cấm câu cá có thời hạn Vừa qua, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản chỉ kiểm tra, xử lý những trường hợp đánh bắt cá kiểu tận diệt như dùng thuốc nổ, thuốc độc, lưới quét, câu chùm, xung điện… Còn chuyện câu cá thì do luật không quy định nên không thể kiểm tra, xử lý. Trước đây, UBND các phường tổ chức tuyên truyền thì số lượng người câu cá có giảm nhưng sau đó việc này vẫn tiếp tục tái diễn. Nếu lực lượng công an địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thì tình trạng câu cá sẽ giảm. Hiện chi cục đang kiến nghị Sở NN&PTNT tham mưu cho UBND TP.HCM ra quy định cấm đánh bắt cá có thời hạn nhất địnhtrêncác tuyến kênh nội đô. Sở dĩ nói có thời hạn vì thời gian đầu các loại cá được thả cũng góp phần cải tạo nguồn nước sau khi cải tạo kênh; qua thời gian, cá sẽ sinh sôi nhiều, lúc ấy có thể cho phép người dân khai thác, bằng hình thức câu chẳng hạn, để cân bằng hệ sinh thái. Chứ còn trong khoảng thời gian này mà khai thác cá tại những khu vực này là rất phản cảm. Ông TRẦN ĐÌNH VĨNH, Chi cục trưởng Chi cục

Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Sở NN&PTNT TP.HCM Các tay câu nói gì? Do rảnh rỗi nên tôi ra đây câu cá giải trí chứ không nhắm vào việc mang cá về ăn hay bán. Tôi thích câu ở đây vì gần nhà, không phải đi ra vùng ven xa xôi và không tốn tiền dịch vụ câu cá như ở các điểm câu có thu phí (tốn cả 100.000 đồng/lần câu). Thỉnh thoảng tôi mới mang cần ra câu nên chưa bị phạt lần nào. Ông T., nhà ở quận Gò Vấp, TP.HCM Hôm nay rảnh rỗi nên tôi ra đây câu cá, vừa để giải trí, vừa cải thiện bữa ăn cho vui. Cá do tự tay mình câu đương nhiên khi thưởng thức sẽ… ngon hơn (cười). Bữa nay tôi câu được năm con cá trê khá to. Tôi cũng biết là Nhà nước cấm câu cá ở đây nhưng vì chỗ này gần nhà, mát mẻ, nếu gặp cơ quan chức năng đến thì tôi sẽ… năn nỉ xin bỏ qua. Ông Q., nhà ở quận Phú Nhuận