Cây chuối đỏ gây sốt có gì đặc biệt?

Thời gian gần đây, người kinh doanh cây cảnh cho biết loại cây chuối đỏ đang rất hút khách, luôn ở tình trạng cháy hàng. Không chỉ vì màu sắc đẹp của quả chuối mà nhiều người còn cho rằng quả chuối đỏ có giá trị dinh dưỡng rất cao. Chúng tôi đã đi tìm hiểu về loại cây bắt mắt này để lý giải sức hút của nó.



Dù đã có ở Việt Nam một vài năm nhưng thời gian gần đây một số nơi bán giống cây chuối đỏ vẫn rao bán giá bán từ 200.000 đồng/cây giống và người mua cũng rất chịu chi để sở hữu. Trong khi đó, một gốc chuối giống loại thường giá chỉ giao động từ 15.000 đến 20.000 đồng/cây.

Chuối đỏ còn được gọi là chuối Dacca, có nguồn gốc từ Úc. Quả chuối có vỏ dày, khi chín phần ruột bên trong có màu vàng như chuối thường nhưng mềm và ngọt hơn.



Trái chuối đỏ có màu lạ mắt. Ảnh: Internet

Chủ cửa hàng bán hạt giống - cây giống trên đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết khách hàng chủ yếu là người có điều kiện, chơi cây cảnh nên rất chuộng các loại hoa quả đẹp, độc, lạ.

Điểm đặc biệt nhất của loại cây này là mùi vị của quả chuối khá kỳ lạ, mỗi người ăn lại có một cảm nhận mùi vị khác nhau. Người thì thấy vị mâm xôi người lại thấy như vị quả xoài, dưa lưới… Chưa kể nguồn hàng cây khá khan hiếm cộng thêm màu sắc bắt mắt tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng khiến nhiều gia chủ rất ưng ý khi trưng trong nhà.

Theo chủ cửa hàng thì khách hàng không hẳn chú trọng ăn trái mà muốn làm cảnh. Với thân cây và lá sọc đỏ, trái khi chín có màu đỏ lạ mắt giống chuối này thường bị hiểu lầm là cây cảnh.



Cây chuối giống được bán ở cửa hàng. Ảnh: T.Ngân

Tuy có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng chuối đỏ lại phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của nước ta, không tốn nhiều chi phí, công sức chăm sóc. Người mua sẽ tốn khoảng thời gian từ 8 đến 10 tháng để trồng cho đến khi cây ra trái.

Chú Đức Trọng, một khách hàng, chia sẻ lý do: “Tôi biết đến loại cây này trong một lần đi hội chợ trái cây. Thật sự ấn tượng. Khảo sát giá thì thấy không rẻ nhưng đáng để thử vì có thể trưng làm cảnh trong nhà, vừa có chuối độc lạ ăn và khoe bạn bè”.

Về mặt dinh dưỡng thì theo bác sĩ dinh dưỡng Kim Lan-BV An Bình (quận 5), chuối đỏ không khác biệt nhiều so với loại chuối thường. Người kinh doanh nhờ nghệ thuật quảng bá nên đã đẩy giá lên cao so với giá trị thật của cây.