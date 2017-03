Cày game, ngồi quán, câu like = Sống nhảm?

Bài viết “Trào lưu sống nhảm nhí” (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 21-8) nêu tình trạng nhiều bạn trẻ, kể cả số ít người không còn trẻ, chạy theo game - gần đây là trò chơi Pokémon Go cùng các thứ “tào lao” khác, sống thiếu mục đích, phương hướng. Sau bài báo, bạn đọc và các chuyên gia tiếp tục có nhiều ý kiến khác nhau về lối sống này.

Nhiều kiểu khác còn nhảm hơn mê Pokémon

Tôi không nghĩ chơi Pokémon Go là trào lưu nhảm nhí. Người ngoài nhìn những ai chơi game có thể sẽ lắc đầu ngao ngán. Thật ra do họ không chơi, họ sẽ không thể hiểu được niềm vui, sự thú vị mà trò chơi mang lại. Xin đừng phiến diện một chiều mà gắn mác “tào lao” cho những trò chơi giải trí. Chẳng phải hàng triệu người Việt từng hãnh diện vì một Nguyễn Hà Đông - cha đẻ của flappy bird đó sao? Nếu bạn muốn tài giỏi như vậy, bạn không thể nào cả đời không biết đến một trò chơi.

Trào lưu xấu trong giới trẻ ngày nay chính là lối sống ảo, khoa trương. Những nút like trên Facebook và Instagram biến nhiều người trở nên “sống ảo” vì chạy đua theo chúng. Nhiều khi thực tế khác xa những gì ta thấy trên mạng, thói khoa trương có nhiều đất sống hơn, khi ai cũng gồng lên để khoe mình ăn ngon, mặc đẹp và có một cuộc sống chỉ toàn thụ hưởng. Tôi đã gặp rất nhiều dạng người gia đình bình thường nhưng thích thể hiện, post hình “sang chảnh” cốt để câu like. Đi ra quán ăn phải trèo lên ghế chụp ảnh từ trên xuống, phải đến những địa điểm hot để có tấm ảnh chứng tỏ mình là fashionista dù thực tế thì… Hoặc có những bạn uống cốc cà phê ở nhà phải bày biện thật đẹp, cùng chăn gối sách truyện, trong khi thực tế cà phê nhạt thếch và sách không đọc một chữ, chụp xong rồi ngồi đếm like còn sách vứt đâu không biết.

Nhà văn HÀ MẠNH, người sáng lập dự án “Trước ngày 25”





Bắt Pokémon trên đường Trương Định, TP.HCM. (Ảnh chụp ngày 24-8) Ảnh: HTD

Mỗi người một sở thích, đừng chỉ trích

Mỗi người có một sở thích khác nhau, không nên đánh giá hay chỉ trích. Tôi thích đọc sách, em trai tôi thích chơi game. Dù tôi rất “điên người” khi thấy thằng em mê game nhưng đó là sở thích của nó và để hạn chế điều này, tôi bảo em tôi nấu cơm, đi giao hàng giúp. Tôi không bao giờ cho tiền chơi game mà bảo: Muốn có tiền chơi game thì tự kiếm. Vậy là ngoài thời gian đi học, em tôi xin làm nhân viên phục vụ. Phải ra ngoài tự kiếm tiền trang trải chi phí nên em tôi dần hiểu chơi game chỉ nên chừng mực, cu cậu đi làm về mệt lăn ra ngủ rồi học bài, không còn mải cày game nữa.

Tôi nghĩ ai cũng phải trải qua một quá trình. Khi chính họ trải nghiệm và cảm nhận, họ sẽ nhận ra có cần thiết chạy theo trào lưu đó nữa hay không. Việc chỉ trích, phê phán sẽ hiếm khi làm họ thay đổi, trừ khi chính họ tự nhận ra cần thay đổi. Hiện nay tôi thấy nhiều bạn trẻ đang sốt với trào lưu: Kể về bảy công việc đầu tiên, ăn mì cay bảy cấp độ… Tôi từng chứng kiến nhiều bạn ăn mì cay không được, nước mắt chảy tèm lem mà vẫn cố rồi post hình chứng tỏ này nọ. Sau này họ sẽ nhận ra những hậu quả: Tốn tiền, mất thời gian, đau dạ dày… và sẽ tự từ bỏ.

NGUYỄN THỊ THANH HOA, cựu sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM