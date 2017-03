Cây xanh ngã đổ…do trời hay do người?

Sáng 26-8, tôi đang dẫn con dạo chơi trong Công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) chợt nghe nhiều người kêu la hớt hải. Nhìn qua khu vực tập thể dục thấy khung cảnh hỗn loạn, có người bị thương do nhánh cây gãy rơi trúng. Hôm sau đọc báo, hay tin người phụ nữ bị nhánh cây rơi trúng đầu trong Công viên Tao Đàn đã tử vong, tôi không khỏi bàng hoàng.

Vì sao trời không mưa, không gió mà nhánh cây to đùng lại gãy, rơi xuống đầu người dân đang tập thể dục trong công viên? Tôi thắc mắc, tìm đọc các thông tin về vụ việc nhưng vẫn không có câu trả lời. Đơn vị chăm sóc cây xanh (Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM) cho rằng những nhánh cây bị gãy vẫn còn xanh tươi, không có dấu hiệu bị sâu bệnh hay mục rỗng, do đó không thể nhận biết được nguy cơ cây gãy nhánh để cắt tỉa kịp thời.





Cây ngã trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình). Ảnh: HOÀNG GIANG

Đọc báo Pháp Luật TP.HCM, tôi lại giật mình khi biết chỉ trong sáu ngày cuối tháng 8 trên địa bàn TP đã có khoảng 60 vụ cây ngã và gãy nhánh, làm chết hai người, bị thương một người, hư hại một ô tô, sáu xe máy và một số hạng mục công trình. Thế nhưng hiện chưa có đơn vị nào nhận trách nhiệm về chuyện để cây ngã đổ quá nhiều. Tất cả lại đổ tại trời, tại mưa to, gió lớn. Vậy mưa to, gió lớn đến cỡ nào thì cây ngã đổ? Hiện cũng không có đơn vị nào trả lời. Sự giải thích chỉ toàn theo kiểu định tính, không định lượng được.

Nhiều lần chạy xe qua các tuyến đường đang nâng cấp vỉa hè, tôi thấy rễ cây bị chặt đứt nằm la liệt trên mặt đất, vừa xót vừa lo. Lo vì biết rằng những cây xanh bị xâm hại như thế sau này nguy cơ ngã đổ sẽ rất cao. Trong khi đó, mỗi năm TP có hàng trăm tuyến đường bị đào xới nên số cây bị xâm hại bộ rễ chắc không ít. Vậy trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc để cây bị xâm hại ra sao? Khi xảy ra cây ngã đè chết người, có truy trách nhiệm liên đới được không?

Trong những năm gần đây, hầu như năm nào cũng có người tử nạn do cây ngã đè. Những vụ cây ngã gây thương tích, hư hại ô tô, xe máy cũng đếm không xuể. Ấy vậy mà vẫn chưa có vụ nào được xác định rõ nguyên nhân. Công ty Công viên Cây xanh lấy lý do cây ngã đổ, gãy nhánh vẫn còn xanh tươi nên trách nhiệm không thuộc về đơn vị chăm sóc. Vậy còn trách nhiệm quản lý nhà nước thì sao? Chưa thấy Sở GTVT TP.HCM nói gì về thực trạng này.

Cứ mỗi khi có cây xanh ngã đổ, người dân lại nghe những lời giải thích rất chung chung là do mưa to, giông lốc. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho tình hình mưa gió tăng cao nên cây xanh mới ngã đổ nhiều nhưng lại không cung cấp được số liệu về lượng mưa, sức gió tăng giảm ra sao. Và với cách giải thích như thế, vụ cây ngã đổ, gãy nhánh gây tai nạn nào cũng đều là do thiên tai.

Sinh mạng con người là vô giá. Vậy mà dù đã có nhiều người bị chết oan uổng bởi cây ngã đổ thình lình nhưng vẫn chưa có vụ nào xác định được trách nhiệm liên quan đến quy trình chăm sóc, quản lý cây xanh. Tôi cho rằng trong những vụ cây ngã đổ, ngoài nguyên nhân do thiên tai còn do công tác chăm sóc, quản lý chưa tốt, điển hình là tình trạng rễ cây bị xâm hại vô tội vạ. Do đó, các đơn vị liên quan phải nhận trách nhiệm và tìm cách ngăn chặn thực trạng này.

TRẦN HOÀNG NHIÊN (Quận Tân Bình, TP.HCM)