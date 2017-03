Cha được hưởng chế độ thai sản để nuôi con

Vừa qua vợ tôi mới sinh con lần đầu nhưng vì sức khỏe không tốt nên đã mất. Tôi nghe nói có chính sách cho cha nuôi con sơ sinh và được hưởng trợ cấp. Vậy tôi có được nghỉ để chăm sóc con, quyền lợi và điều kiện hưởng trợ cấp như thế nào?

Diệp Ngọc Linh (Xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, Tiền Giang)

Ông ĐỖ QUANG KHÁNH, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, trả lời: Điểm 3 Điều 13 Mục 2 Nghị định số 152 ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH quy định: Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

Trường hợp mẹ chết chỉ có người cha tham gia BHXH cũng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản. Hồ sơ gồm: Sổ BHXH của người cha, bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con, bản sao giấy chứng tử của người mẹ. Nơi nộp hồ sơ là đơn vị nơi người cha công tác. Nơi đây lập thủ tục với cơ quan nơi đóng BHXH.

NHƯ NGHĨA ghi

Chưa phát hiện tổ chức đá gà trong hẻm

Tại hẻm 76/22 có một hộ chuyên tổ chức đá gà. Hộ này đang xây dựng lại khuôn viên nhà với quy mô lớn hơn và bắt đầu tập trung những người tham gia đá gà về đá. Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý để môi trường sống của người dân được an bình.

Một số người dân ở phường 13 (Quận 6, TP.HCM)

Trung tá NGUYỄN VĂN SƠN, Phó Trưởng Công an phường 13, quận 6, cho biết: Vừa qua, công an phường nhận được điện thoại của người dân báo tại địa điểm trên sắp tổ chức đá gà. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh thì không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có chuyện này. Ở khu vực này, chúng tôi chưa phát hiện đối tượng nào tổ chức đá gà, chỉ có tổ chức buôn ma túy nhưng vừa rồi chúng tôi đã bắt giữ. Để thực hiện công tác an ninh trong những ngày tết, công an phường đã mời những đối tượng thường xuyên cờ bạc và đá gà trước đây lên làm giấy cam kết không vi phạm nữa.

VÕ HÀ ghi