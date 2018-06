Cha mẹ vô ý, con gái gánh chịu cả đời

Ngày càng nhiều những vụ trẻ em gái bị cưỡng bức, thậm chí giết hại. Có thể nói, những con yêu râu xanh không chừa một độ tuổi nào, chỉ cần có cơ hội là chúng có thể thực hiện ngay hành vi đồi bại với một đứa trẻ chỉ 2-3 tuổi.



Trong khi các bé gái đang trở thành đối tượng “lý tưởng” nhất để tấn công vì không có khả năng chống cự thì chính cha mẹ, người thân phải tuyệt đối thận trọng, bảo vệ trẻ chặt chẽ hơn bao giờ hết. Đã có những vụ việc đau lòng xảy ra chỉ vì cha mẹ bất cẩn, vô tình đẩy con của mình vào miệng cọp.

Nói con gái đưa thanh niên say xỉn về nhà



Ảnh minh họa



Mới đây, TAND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xét xử và tuyên phạt Lý Ngọc An (17 tuổi) bốn năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cách đây hơn một năm, trong một lần đi nhậu say, An đi qua nhà bà H ở thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa. An hỏi mượn xe đạp để về nhà nhưng bà Huyền không cho mà nói con gái là TV (11 tuổi) lấy xe đạp chở An về.

Trên đường đi, An nảy sinh ý định xấu nên chở V. đến khu vực suối ở thôn Lam Sơn và có hành vi cưỡng bức. V chống cự thì bị An đánh nhiều cái vào mặt. May mắn lúc này có hai thanh niên đi qua, phát hiện sự việc truy hô nên TV mới thoát nạn.

Giao con cho kẻ lang thang

Hồi tháng 3, cái chết đau đớn của bé gái 4 tuổi T.A tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước gây chấn động dư luận.

Trước đó, T.A muốn ra thăm mộ ông ngoại mới mất. Lúc này có một thanh niên đến nhà T.A chơi nên cha bé đã ngỏ ý nhờ người này chở bé gái ra thăm mộ ông rồi đưa về. Nào ngờ, người này đã đưa bé đi luôn, không quay lại. Ba ngày sau, bé T.A được phát hiện đã tử vong dưới giếng sâu, cơ thể có dấu hiệu bị cưỡng bức.

Công an nhanh chóng xác định kẻ có hành vi man rợ với bé gái chính là người đưa bé đi hôm đó-Nguyễn Văn Hưng.

Đáng trách là, dù biết Hưng chỉ là người sống lang thang, hay quẩn quanh ở khu vực nghĩa trang trong xã, không biết nơi ở, số điện thoại… nhưng người lớn vẫn giao đứa con gái ngây thơ, non nớt của mình vào tay Hưng, để xảy ra hậu quả thảm khốc cho bé, không thể vãn hồi.



Khu vực rừng cao su nơi phát hiện bé T.A

Cho con 9 tuổi đi Grab một mình

Một người mẹ ở quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bị một phen khiếp vía khi cho con gái 9 tuổi của mình đi học bằng xe ôm công nghệ. Tin rằng có thể theo dõi sát sao lộ trình của con qua phần mềm ứng dụng Grab nên người mẹ trẻ đôi chút yên tâm.

Nào ngờ, người đàn ông chở con chị đi hôm đó đã có những hành vi quấy rối bằng lời nói đối với cô bé trên suốt quãng đường hơn 10 km từ nhà đến trường.

Sau khi nghe con kể lại sự việc, người mẹ lập tức trình báo Công an phường Bưởi. Kẻ quấy rối sau đó bị phạt hành chính.

Dù vụ việc đã được xử lý xong và không để lại hậu quả quá nặng nề nhưng chắc chắn hai mẹ con bé gái trên sẽ không thể quên sự cố này. Thật khó có thể tưởng tượng được hậu quả nếu tài xế kia tắt định vị, khóa ứng dụng rồi biến mất cùng nạn nhân nhỏ tuổi ấy.

Gửi hai con vào lán của yêu râu xanh



Núi Cô Tô, nơi xảy ra vụ việc

Mới đây nhất, vụ việc bé V (8 tuổi) ngụ xã Cô Tô, huyện Tri Tôn (An Giang) bị Chau Nát (20 tuổi-hàng xóm) cưỡng bức tại bờ suối cũng khiến dư luận nổi giận. Thật đáng sợ khi cơn thú tính trong một con người có thể bộc phát bất cứ lúc nào, với bất cứ người nào như vậy.

Được biết trước đó, V theo cha mẹ và chị gái đến khu vực Suối Giữa trên núi Cô Tô cắt cỏ. Đến trưa, cả gia đình V vào lán trại của Châu Nát để nghỉ ngơi. Thời điểm đó, trong lán có Châu Nát và mẹ của thanh niên này. Nghĩ rằng có người lớn nên cha mẹ V. gửi hai con gái lại lán nhà Nát tránh nắng để tiếp tục đi làm.

Khi mẹ Nát sai Nát ra suối lấy nước, người này đã dụ dỗ bé V đi theo để xem bẫy sóc rồi thực hiện hành vi đồi bại. Hiện Nát đã bị bắt khẩn cấp và sẽ bị pháp luật trừng phạt, thế nhưng có ích gì không khi vết thương ở lại với V sẽ không bao giờ xóa được?