Chậm khởi tố bị can vì chưa rõ người gây án

Giữa năm 2011, ông cùng em trai và cha ruột (87 tuổi) bị gia đình ông Sanh hành hung khiến em trai ông bị thương tật 12%. Tuy nhiên, sự việc xảy ra đến nay đã gần hai năm, gia đình ông gửi đơn khiếu nại, yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Công an quận Thốt Nốt vẫn chưa giải quyết.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Công an quận Thốt Nốt, cho biết trong vụ việc trên, cơ quan công an nhận thấy hai bên đều có người bị thương tích nên đã ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, hai bên đánh nhau, một bên bảy người, một bên chín người nên chúng tôi chưa tìm ra cụ thể người nào gây thương tích cho người nào để khởi tố bị can. Sau ba tháng tập trung điều tra không tìm được bị can, chúng tôi đang tạm đình chỉ điều tra.

Ông Tâm với các hình ảnh thương tích của bản thân và người nhà trong vụ ẩu đả giữa năm 2011 nhưng chưa tìm được thủ phạm. Ảnh: N.NAM

“Từ đó đến giờ, chúng tôi vẫn tiếp tục vận động đôi bên, nhân dân, ai cung cấp được chứng cứ ai đánh cụ thể thì chúng tôi sẽ phục hồi điều tra chứ không bỏ qua vụ này. Cơ quan điều tra cấp trên cũng đã cử người xuống hỗ trợ thu thập chứng cứ. Mặt khác, địa phương cũng đã vận động phía gia đình ông Sanh bồi thường dân sự cho phía gia đình ông Tâm nhưng ông Tâm không nhận vì sợ vụ án không được giải quyết rốt ráo. Chúng tôi đã giải thích đây là trách nhiệm dân sự, còn về mặt hình sự khi nào có chứng cứ cụ thể chúng tôi vẫn xử lý bình thường. Tới đây, chúng tôi sẽ cùng VKS, tòa án quận lên gặp Ban Giám đốc Công an TP để bàn hướng xử lý vụ này” - ông Thọ cho hay.

NHẪN NAM