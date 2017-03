Chậm mở rộng hẻm

Hẻm này chỉ rộng khoảng 3 m và từ lâu được quy hoạch 4 m nhưng đến nay địa phương vẫn chưa thực hiện khiến việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Anh Phạm Ngọc Thanh (nhà 85/8) cho biết: “Do không thể chuyển vật liệu từ ngoài đường vào hẻm nên khi xây dựng nhà tôi phải đi nhờ hẻm 81”. Một người dân khác nói: “Hẻm hẹp nên thường gây kẹt xe vào giờ cao điểm, xe cứu thương, xe chữa cháy không thể nào chạy vào được…”.

Theo quan sát của chúng tôi, hẻm nhỏ chỉ đi vừa một xe máy. Có một hộ dân đã xây dựng ra ngoài hẻm làm đoạn hẻm chỉ còn khoảng 1 m.

Hẻm nhỏ chỉ đi vừa một xe máy. Ảnh: MINH QUÝ

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch UBND phường 14 (quận Tân Bình), cho biết: Căn nhà của hộ dân trên xây dựng đúng theo giấy phép do UBND quận cấp. Riêng phần diện tích sân nằm trên hẻm giới (đã được công nhận chủ quyền) được phép giữ nguyên trạng. Phường đã nhiều lần vận động chủ nhà này hiến một phần đất nằm trên hẻm giới để mở rộng hẻm nhưng họ không đồng ý. Vì vậy, phường đã gửi văn bản đề nghị quận xem xét việc giải tỏa, mở rộng hẻm. Theo phản hồi của quận, phường cần vận động người dân giải tỏa theo đúng hẻm giới (không bồi thường), còn quận đầu tư 100% kinh phí để sửa chữa, nâng cấp. Phường đã tổ chức họp vận động các hộ dân tự giải tỏa nhưng chỉ có một số hộ chấp thuận. Số hộ còn lại lo ngại việc giải tỏa tuy diện tích ít nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình của họ. Phường đã đề xuất quận xem xét việc bồi thường, giải tỏa hẻm theo hiện trạng nhằm đảm bảo việc lưu thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Hiện phường đang lập dự toán kinh phí giải tỏa, làm đường và sẽ trình quận xem xét, giải quyết. THÀNH NHÂN - MINH QUÝ

Đang làm rõ hạn sử dụng của thuốc cấp miễn phí. Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 7-8 có đưa tin về BV Y học dân tộc cổ truyền Bến Tre đã cấp thuốc hết hạn sử dụng cho 100 người thuộc gia đình chính sách trên địa bàn phường 6, TP Bến Tre nhân ngày Thương binh Liệt sĩ vừa qua. Một số người sử dụng thuốc rất lo lắng không biết có bị ảnh hưởng gì về sức khỏe hay không.

Trao đổi về việc này bà Lê Thị Dung, Giám đốc bệnh viện trên, cho biết số thuốc cấp phát miễn phí đã nêu được huy động từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Ngày 19-7, bệnh viện đã cử hai nhân viên khoa dược kiểm tra toàn bộ số thuốc và không phát hiện có bất thường về hạn sử dụng. Sáng 20-7, bệnh viện khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho bà con. Đến ngày 25-7, UBND phường 6 mới điện thoại báo với bệnh viện là người dân phản ánh một trong số thuốc cấp phát là “thanh can bài độc” do Công ty An Tiên ở TP.HCM gửi về 25 chai đã hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, theo bà Dung, “số thuốc đó không hề hết hạn vì Công ty An Tiên cho biết do họ tận dụng vỏ hộp từ những lô trước (năm 2009) và tiếp tục dán tem sử dụng mới chồng lên”.

Chúng tôi hỏi: “Giải thích của Công ty An Tiêm có đáng tin hay không khi hạn sử dụng bên ngoài thùng thuốc lại được ghi bằng bút lông rất tùy tiện?”. Bà Dung nói: “Số thuốc đó không gây hại gì về sức khỏe của bà con hiện giờ”.

Được biết ngày 7-8, Thanh tra Sở Y tế đã đến tìm hiểu vấn đề và đã lấy mẫu thuốc đem về xét nghiệm làm rõ thời hạn sử dụng. VĂN TÂM