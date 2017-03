Chậm nhận lương, công nhân 'cầu cứu' ủy ban xã

(PLO)- Sáng 23-2, gần 20 công nhân may đang làm việc tại cơ sở may mặc xuất khẩu Hoàng Hà ở xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An đã kéo đến UBND xã để thông báo ngừng việc tập thể vì chủ cơ sở chậm trả lương cho công nhân gần một tuần nay.