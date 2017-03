Chậm trả phụ cấp, giáo viên chịu thiệt

Theo Nghị định 54 ngày 4-7-2011 của Chính phủ, giáo viên (GV) được tính hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 5-2011. Thế nhưng nhiều GV đã nghỉ hưu sau tháng 5-2011 và chuẩn bị về hưu tại một số trường ở TP.HCM phản ánh họ chưa nhận được khoản phụ cấp này.

Băn khoăn, lo lắng

Bà Du Tuyết Thanh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Định (quận 7) thắc mắc: Bà có gần 32 năm công tác và nghỉ hưu sau khi Nghị định 54 có hiệu lực ba tháng. Đến giờ bà vẫn không nghe nhà trường thông báo nên bà không biết mình có được hưởng phụ cấp thâm niên hay không.

Ông Trần Thu Quang, GV Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10), có gần 35 năm công tác cũng băn khoăn: Đầu tháng 12-2012, ông có quyết định về hưu nhưng đến giờ ông vẫn chưa nhận được phụ cấp. Ông không rõ phụ cấp có được tính trong lương hưu lãnh tại địa phương hay không? Nếu không thì ông phải tự đi làm bổ sung hay cơ quan nào sẽ làm cho ông?

Tương tự, cô L., GV một trường THCS tại quận 11, đã nghỉ hưu từ tháng 4-2011 (trước khi Nghị định 54 có hiệu lực vài ngày) cho biết cô có nghe mọi người bàn rằng cô sẽ được nhận một lần từ 2 đến 3,5 triệu đồng cho quá trình công tác hơn 30 năm của cô. Nhưng tới giờ cô vẫn chưa nhận được thông tin gì từ nhà trường.

Giáo viên về hưu chia tay các học sinh tại trường Lê Hồng Phong, TP.HCM. Ảnh minh họa: HTD

Vì sao chậm chi trả?

Trao đổi với PV, lãnh đạo một số trường THPT như Mạc Đĩnh Chi (quận 6), Trần Quang Khải (quận 11), Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), Hùng Vương (quận 5)… đều cho biết “bên tài chính báo tiền phụ cấp của GV đã có trong kho bạc và sẵn sàng chi trả cho thầy cô nhưng phải chờ Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM chuyển quyết định hưởng của từng cá nhân để trường có cơ sở chi đúng quy định”.

Một số trường THCS, sau khi gửi hồ sơ xét duyệt thâm niên GV đến các phòng giáo dục quận, huyện, cũng đang chờ kết quả từ Sở. Riêng các trường ở quận 5 đã được nhận phụ cấp từ tháng 1-2012.

Ông Bùi Ngọc Âu, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Sở GD&ĐT TP.HCM, giải thích: “Sở dĩ TP chậm chi trả phụ cấp thâm niên cho GV là do phải chờ thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và do các trường có nhiều hồ sơ sai sót cần phải chỉnh sửa. Hiện Sở đã duyệt xong tất cả hồ sơ do các trường gửi lên và đã ký quyết định hưởng cho GV của nhiều trường. Đối với các trường THCS ở các quận, huyện, Sở cũng được báo cáo là đã cơ bản hoàn thành chỉ còn chờ nhận tiền. Với những trường hợp chưa nhận được quyết định hưởng, Sở sẽ kiểm tra lại để giải quyết ngay”.

BHXH sẽ truy thu Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, cho biết: “Theo Nghị định 54, phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hằng tháng cho GV và được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, việc chậm chi trả phụ cấp thâm niên sẽ dẫn đến việc nợ BHXH và cơ quan BHXH sẽ tính truy thu đối với các trường học để các GV khi về hưu được bảo đảm quyền lợi. Nếu vì lý do nào đó mà người về hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên thì khi nào có quyết định hưởng họ sẽ phải đóng bổ sung. Bấy giờ, người về hưu có thể gặp phiền phức vì cơ quan BHXH phải mất thời gian tính lại lương hưu cho họ”. __________________________________________ Toàn bộ GV các trường nằm trên địa bàn quận 11 đều đã được UBND quận phê duyệt các quyết định hưởng phụ cấp thâm niên. Quận cố gắng chi trả phụ cấp này cho thầy cô trước tết Dương lịch (2013) và phấn đấu đến trước tết cổ truyền là hoàn thành. Ông LÊ NGUYÊN VỊNH,

Trưởng phòng Giáo dục quận 11, TP.HCM Phòng Giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Nội vụ cùng Phòng Tài chính kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên (trừ những trường hợp vướng mắc giải quyết sau) để trình UBND quận ký quyết định cho các thầy cô nhận tiền từ tháng 1-2012. Cho đến nay, khoản phụ cấp này cũng đã được tính đủ vào lương hằng tháng để GV đóng BHXH. Bà VÕ NGỌC THU, Trưởng phòng Giáo dục quận 5, TP.HCM

THÁI HIẾU