Chậm xây trường, học sinh bị nhồi nhét

Quận đã nhiều lần xuống khảo sát thực tế và có văn bản đề xuất TP xem xét giải quyết. Riêng quận sẽ ưu tiên ghi vốn ngân sách vào cuối năm 2012 để xây dựng lại hai dãy phòng học mới cho trường. Sau khi TP phê duyệt, quận sẽ cho tiến hành thi công ngay. Trước mắt, quận sẽ chỉ đạo trích kinh phí tráng xi măng khoảng đất trống vừa đập phá để trường được sạch sẽ hơn…

Ông NGUYỄN VĂN LƯU, Chủ tịch UBND quận 10

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của dãy phòng học xuống cấp nên nhà trường đã chủ động đề xuất tháo dỡ để bảo đảm an toàn cho học sinh. Trường cũng đã nhiều lần kiến nghị xây dựng mới các dãy phòng học trên với Phòng Giáo dục và UBND quận nhưng được giải thích do khó khăn về tài chính nên chưa xây. Nhiều phụ huynh than phiền rằng môi trường học tập của các cháu quá nhếch nhác nhưng nhà trường chỉ biết động viên họ ráng chờ xây dựng mới mà thôi.

Ông NGUYỄN THÀNH VĂN, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú