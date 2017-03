Chậm xử lý đối tượng tông chết người

Hiện tôi không có việc làm, lại phải nuôi hai con nhỏ nên gia cảnh rất khó khăn. Tôi đã gửi đơn thưa đến Công an huyện Hóc Môn nhưng nơi đây chậm xử lý.

Bà Phạm Thị Xuân Thảo (Phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM)

Thượng tá LÂM VĂN MINH, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, trả lời:

Khoảng 9 giờ ngày 3-7, Nguyễn Vương Hoàng Dũ điều khiển xe mô tô chở người thân lưu thông trên quốc lộ 22 (hướng từ TP.HCM về Tây Ninh). Khi đến trước nhà 1/1 ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Dũ đã tông vào xe mô tô chạy cùng chiều của ông Võ Văn Thọ (chồng bà Thảo). Tai nạn khiến cho ông Thọ bị thương nặng và chết tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Trong hai ngày 27-9 và 21-10, Công an huyện Hóc Môn đã mời các bên liên quan trong vụ tai nạn đến để giải quyết về dân sự nhưng hai bên không thống nhất được. Hiện Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũ về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.

