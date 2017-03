Chậm xử lý vì hung thủ bỏ trốn

Trong lúc đang nhậu, bất ngờ anh Danh cầm chén ném thẳng vào mặt anh Sơn làm anh Sơn bị gãy sống mũi và hỏng một mắt. Theo lời anh Sơn, trước đó anh Danh đã có nhiều lần mắng mỏ và đòi đánh anh Sơn vì cho rằng anh Sơn “hơi keo” trong việc chi tiền nhậu. Cũng theo anh Sơn, anh Danh rất hung hăng, từng đánh nhiều người khác...

Kết quả giám định pháp y của cơ quan chức năng ghi nhận anh Sơn bị thương tích với tỷ lệ 48% vĩnh viễn. Anh được bệnh viện khuyến cáo nên mổ múc bỏ mắt trái, nếu để chậm thì mắt phải sẽ bị hỏng lây. Ngặt nỗi, anh Sơn làm thợ hồ, hoàn cảnh rất khó khăn.

Sau khi bị đánh gây thương tích, anh Sơn đã trình báo vụ việc với Công an quận Thủ Đức nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý. Hiện anh Danh đã bỏ trốn, những người thân của anh Danh (ngụ phường Linh Xuân) thường xuyên đe dọa đánh anh Sơn, thậm chí còn đòi giết anh với lý do anh đã tố cáo anh Danh.

Phóng viên đã liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức và được biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích vào ngày 17-7-2008 và sau đó đã ra quyết định truy nã Danh vào cuối năm 2008. Công an quận Thủ Đức cũng đã gửi lệnh truy nã về Nghệ An và được cơ quan công an địa phương này cho biết Danh không có mặt tại đấy và không rõ đang trốn ở đâu. Tại thời điểm này, do đã hết thời hạn điều tra nên Công an quận Thủ Đức tạm đình chỉ điều tra vụ án. Riêng thông tin anh Sơn bị người thân của Danh đe dọa, Công an quận hứa sẽ lưu ý giải quyết.