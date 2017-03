Chậm xử lý vì phải chờ truy nã

Ngày 24-10-2004, khi đi bộ qua đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), chị đã bị Đỗ Viết Thành (thường trú xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) lái xe môtô tông vào người gây chấn thương sọ não. Do Thành chỉ mới đưa cho gia đình chị Lệ ba triệu đồng nên để có tiền chữa trị cho con, mẹ chị đã phải bán cả nhà đất. Hiện chị Lệ bị tật nguyền nặng, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Vụ tai nạn giao thông này đã được Công an quận Tân Bình thụ lý bốn năm nay nhưng đến giờ vẫn chưa kết thúc.

Phóng viên đã liên hệ với Công an quận Tân Bình và được nơi đây cho biết: Theo kết quả giám định thì tỷ lệ thương tật của chị Lệ là 81% vĩnh viễn. Ngày 4-10-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố Thành về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời ra lệnh tạm giam bị can nhưng Thành đã bỏ trốn. Tháng 2-2006, Công an quận Tân Bình đã ra lệnh truy nã và đến cuối năm 2008 thì Thành đã ra đầu thú. Do vậy, công an quận chỉ vừa kết thúc điều tra vụ án và đã chuyển hồ sơ đến VKSND quận tiếp tục xử lý.