Chậm xử lý vụ chém người lõm hộp sọ

Ông đã đến trình báo công an phường từ ngày 14-12-2011 nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Ông Giáo kể lúc 20 giờ ngày 10-12-2011, sau khi ăn tối xong, em gái Tú nhờ Tú đi ra ngoài tải nhạc điện thoại dùm. Khi đi bộ ra đường, Tú gặp bạn và nhờ chở ra tiệm. Cả hai vừa đến quốc lộ 51 (thuộc địa phận phường Long Bình Tân) thì Tú bị một nhóm thanh niên nhào đến chém vào đầu, lưng, tay. Tú bất tỉnh tại chỗ và được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai trong tình trạng hôn mê. Theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện, Tú bị một vết lõm ở sọ, phải khâu 3 cm. Ông Giáo cho biết lúc Tú nhập viện, gia đình của đối tượng đã chém Tú có đến thăm đưa 1 triệu đồng tiền thuốc nhưng ông không nhận và ông đã phải đi vay mượn hơn 20 triệu đồng để lo phẫu thuật cho Tú.

Trao đổi với PV chiều 20-2, Trung tá Lê Văn Thường, Phó Trưởng Công an phường Long Bình Tân, thông tin: Công an phường đã làm thủ tục để trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật của Tú. Hiện công an phường đang làm rõ việc đối tượng từng gây án trong một vụ khác để củng cố hồ sơ xử lý. HIỀN NHI

Xe “siêu cao” dọa người đi đường. Tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vài năm gần đây có tình trạng xe tải và xe máy cày chở hàng cao ngất ngưởng chạy trên đường phố. Người dân rất lo sợ cho tính mạng của mình khi thấy những “hung thần” ấy đi ngang qua bởi đã vài lần xe đang chạy bỗng “trút hàng” xuống đường.

Cụ thể, lúc 9 giờ 10 ngày 17-2, trên đường liên huyện Mỹ Xuân - Hòa Bình, một xe máy cày chở mì lát cao hơn thành xe khoảng 4 m khi chạy tới phần đường thuộc địa bàn ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã thì bất chợt làm đổ hàng (ảnh). Rất may không ai bị sao cả, chỉ có số bao mì lát rơi ra chiếm hết làn đường bên phải lại còn tràn sang làn đường bên trái khiến cho giao thông bị hỗn loạn. SƠN KHÊ

Cây xanh chết khô. Bạn đọc tên Q., số điện thoại 090392… phản ánh nhiều người buôn bán hàng ăn uống ở vỉa hè đường Tây Thạnh thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM) thường tiện tay đổ cả thùng nước sôi hay các vỉ than còn đang cháy dở vào gốc cây xanh. Hậu quả là có rất nhiều cây xanh ở đây đã bị chết khô, có nhiều thân cây khá lớn chết lâu ngày ngả vào đường dây điện và cáp viễn thông (ảnh).

Một lãnh đạo Công ty Công viên Cây xanh cho biết sẽ cử nhân viên đi kiểm tra, yêu cầu chính quyền địa phương xử lý những trường hợp xâm phạm đến cây xanh. Đối với những cây đã chết thì sẽ cho bứng đi để trồng lại cây mới. HÀ MINH