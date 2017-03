Chậm xử lý vụ chém người trọng thương

Bà Lê Thị Trúc (ngụ ấp Xóm Huế, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã đề nghị các cơ quan chức năng của huyện này xử lý việc cha con ông Phùng Kiến Lương (ngụ cùng ấp) dùng hung khí chặn đánh bốn người con của bà khiến họ bị thương tích nặng.

Trước đó, tháng 9-2007, bà Trúc thuê xe máy cày chở vật tư đến địa điểm trên để xây nhà. Do trời mưa nên xe bị trượt bánh đâm đổ hàng giâm bụt nhà hàng xóm là ông Lương. Lúc đó, vợ và con trai của ông Lương đã lên tiếng chửi bới dù bà Trúc đã xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa hàng cây.

Ngày hôm sau, khi đi cắt cỏ về, người con cả của bà Trúc đã bị một người con của ông Lương chặn đánh bằng cuốc...

Chiều 7-1-2008, hai người con khác của bà Trúc đi làm về gặp anh Nhứt, hai bên có lời qua tiếng lại... Do bị một người con của bà Trúc đánh nên anh Nhứt đã chạy lấy dao rượt đuổi và đâm người con đó một nhát vào chân trái.

22 giờ15 cùng ngày, gia đình bà Trúc từ công an xã trở về đến đầu ngõ nhà ông Lương, bất ngờ bốn cha con ông Lương trên tay cầm sẵn dao, rựa, phảng, tầm vông xông ra đánh, chém tới tấp. Một người con của bà Trúc bị chém một nhát từ đầu xuống, nhờ có nón bảo hiểm nên đã trượt vào mặt, gục ngã tại chỗ. Hai người con khác của bà Trúc thì nằm bất động.

Ngày 23-5, Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật bốn người con của bà Trúc. Nhưng đến nay, sau hơn chín tháng kể từ ngày xảy ra vụ chém người, gia đình bà Trúc vẫn chưa thấy công an huyện có động tĩnh gì để xử lý hung thủ.

Được biết, công an xã đã chuyển hồ sơ vụ án trên đến công an huyện từ lâu. Vậy tại sao Công an huyện Củ Chi chậm xử lý? PV Báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với công an huyện để tìm câu trả lời nhưng rất tiếc không gặp được người có trách nhiệm.