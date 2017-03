Chậm xử lý vụ dâm ô, vì sao?

Hơn năm nay, ông NHP (quận 7, TP.HCM) luôn ngóng chờ kết quả xử lý người hàng xóm đã dở trò đồi bại với con gái ông là em X., 11 tuổi.

Nảy sinh ý đồ sau buổi nhậu?

Một buổi tối tháng 4-2007, ông P. ngồi uống rượu cùng với anh chị em của ông L. Ông L. là em của chủ nhà nơi gia đình ông P. thuê trọ và nhà L. nằm kế bên nhà ông P. Lâu nay, ông P. và ông L. có mối quan hệ thân thiết. Trong nhà, vợ ông P. đang ngủ trên gác lửng. Phía dưới gần cửa kê chiếc giường nhỏ là nơi em X. nằm. Khi ngồi nhậu, ông P. khép cửa lại cho em X. dễ ngủ để sáng hôm sau em còn đi học.

Trong khi nhậu, ông L. xin vào nhà vệ sinh nhiều lần. Khoảng 1 giờ 30 sáng hôm sau, L. cũng đi vào nhà vệ sinh nhưng lần này thì đi lâu hơn... Thế rồi chuyện tày đình đã xảy ra. Ông P. nhớ lại: “Trong khi đang ngồi chờ L. ra ngoài để nhậu tiếp thì tôi nghe tiếng vợ tôi la lên. Tôi vội chạy lên trên gác thì thấy con gái đang quằn quại kêu đau. Tôi gặng hỏi thì cháu cho biết: “Chú L. đã sờ mó con khi con đang ngủ!”. Do đau quá nên cháu đã tỉnh dậy. Cháu đã vùng vẫy đạp L. rớt xuống giường. Sau đó, L. kéo cháu vô nhà tắm. May là cháu vùng vẫy thoát ra và cố leo lên gác. Theo lời cháu thì “chú L. đã lấy tay ấn vào vùng kín của con làm con bị đau”...”.

Sáng hôm sau, gia đình ông P. đã trình báo vụ việc với công an phường. Sau khi lấy lời khai của các bên, công an phường đã chuyển hồ sơ lên quận. Công an quận có làm thủ tục đưa cháu X. đi giám định rồi sau đó im luôn.

Chẳng hiểu sao mà lối xóm cũ, thầy cô và bạn bè của em X. cũng đều biết chuyện không hay nêu trên. Em X. trở nên mặc cảm, tính tình thay đổi. Khi biết cha nộp đơn khiếu nại, em X. đã bỏ nhà đi hai lần. Từ một học sinh khá, chăm chỉ học tiếng Anh, em X. chuyển sang chơi với nhiều chị lớp trên hay trốn học, trong số đó có cả đối tượng nghiện ma túy... Khi trò chuyện với PV, tuy không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng em X. vẫn khẳng định chuyện trên là có thật.

Không khởi tố vì chứng cứ yếu

Theo Điều 116 Bộ luật Hình sự, người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì có thể bị xử lý hình sự về tội dâm ô đối với trẻ em với mức phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Theo trình bày của em X. và cha em, liệu có đủ cơ sở để cho rằng ông L. đã có hành vi phạm tội này?

Trao đổi với PV hôm 29-8, Công an quận 7 cho biết: “Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi quyết định không khởi tố vụ án dâm ô đối với trẻ em”. Trung tá Nguyễn Văn Thanh - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 7 giải thích: Đối với những vụ việc nghiêm trọng như thế này, chúng tôi làm rất cương quyết. Sau khi nhận được hồ sơ vụ việc, chúng tôi đã đưa em X. đi giám định ngay trong ngày. Kết quả giám định cho thấy màng trinh giãn rộng, rách đút vừa ngón tay nhưng vết rách đã cũ. Đã vậy, ngoài lời khai của em X. ra thì không có chứng cứ nào khác thể hiện L. đã có hành vi phạm tội (bản thân đối tượng L. không thừa nhận vụ việc). Chứng cứ yếu vậy, khởi tố sao được!”.

Trung tá Trần Văn Sơn - Phó Trưởng Công an quận 7 cho biết thêm: “Mới đây, chúng tôi đã họp với VKSND quận 7. Qua xem xét các tình tiết của vụ việc, đánh giá lại chứng cứ, chúng tôi quyết định không khởi tố vụ án do không đủ cơ sở cấu thành tội dâm ô. VKSND quận cũng đồng ý với cách xử lý này. Chúng tôi đã gửi thư mời nhiều lần nhưng không thấy gia đình đến. Sau đó, chúng tôi mới biết gia đình đã chuyển đi nơi khác. Sắp tới, chúng tôi sẽ gửi thư theo địa chỉ mới để mời ông P. đến làm việc lại”.