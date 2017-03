Chậm xử lý vụ đánh người đến bại liệt

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 23-5, khi chị Xuân đến quán gần nhà mua thức ăn thì bất ngờ bị Nguyễn Thanh Tuấn tấn công từ phía sau khiến chị ngã sấp xuống đất. Tuấn dùng chân đá vào bụng, đầu, rồi còn nắm tóc, dùng đầu gối đánh nhiều cái vào đầu chị Xuân trước sự chứng kiến của nhiều người. Nguyên nhân để Tuấn thực hiện việc này là do chồng chị Xuân có mâu thuẫn với anh ruột Tuấn về mương nước cạnh nhà. Gia đình phải bán nhà để chạy chữa cho chị... Sau thời gian điều trị, giờ chị Xuân chỉ có thể nhích từng bước trước căn chòi nằm biệt lập trong rừng với sự dìu dắt của chồng, con. Song đến nay thủ phạm gây ra thương tích nghiêm trọng cho chị Xuân vẫn chưa bị xử lý.

Theo Công an huyện Hàm Tân, sau hơn tháng rưỡi kể từ ngày vi phạm xảy ra, cơ quan này đã ra quyết định trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật của chị Xuân tại Trung tâm giám định pháp y Bình Thuận nhằm có cơ sở xử lý. Tuy nhiên, trung tâm đã từ chối giám định với lý do trang thiết bị còn hạn chế. Trung tâm đã hướng dẫn công an huyện nên trưng cầu giám định tại Viện Pháp y quốc gia bộ phận phía Nam. Ngày 3-8, công an huyện đã ra quyết định trưng cầu giám định tại viện nhưng chưa có kết quả.

Vì sao viện trên chậm giám định, gây ảnh hưởng đến tiến trình xử lý vụ việc? Đến viện này tìm hiểu, thân nhân chị Xuân được biết cớ sự xảy ra do công an huyện chỉ gửi quyết định trưng cầu mà không đính kèm hồ sơ (!).

Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn nhưng không quá hai tháng. Tính đến nay đã hơn sáu tháng nhận được tố giác về tội phạm, tại sao công an huyện lại lặng thinh? Trên thực tế, khi hành vi phạm tội đã rõ ràng, công an huyện vẫn có thể khởi tố vụ án trước rồi sau đó căn cứ vào kết quả giám định để khởi tố bị can. Đây cũng là cách làm phổ biến của nhiều cơ quan công an tại các địa phương. Dẫn chứng là gần đây, dù chưa có kết quả giám định thương tật cụ thể nhưng Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) vẫn ra quyết định khởi tố vụ án cậu ruột chặt ba ngón tay cháu gái.

Trao đổi với phóng viên ngày 23-11, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Tân chỉ nói gọn: “Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ và sẽ cung cấp cho cơ quan giám định. Sở dĩ chậm ra quyết định khởi tố vụ án là do chúng tôi phải chờ kết quả giám định pháp y thế nào”.

