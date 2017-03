Chậm xử lý vụ đánh người trọng thương

Ông Phan Thanh Bằng (ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh) phản ánh: Ngày 28-4, ông bị hai thanh niên trong xóm đánh khiến ông phải đi cấp cứu và nằm điều trị tại BV Mắt TP.HCM. Mặc dù được chữa trị kịp thời nhưng do chấn thương ở vùng mắt quá nặng nên ông bị mù một mắt. Ông đã nhiều lần đề nghị công an huyện cho ông đi giám định thương tích để có cơ sở xử lý phù hợp nhưng công an không chấp nhận. Đến nay các hung thủ vẫn chưa bồi thường thiệt hại cho ông.

Ông Bằng kể: Đầu tháng 4-11, ông đào vét mương thoát nước trong phần đất giáp ranh với đất của ông PNL (khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh) nhưng ông L. không đồng ý và nói đó là phần đất của ông L. Từ đó hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn. Ông L. đã gửi đơn đến Phòng TN&MT huyện khiếu nại ông Bằng móc đất làm ao nuôi cá, gây thiệt hại vườn cây cao su của ông L. Tuy nhiên, sau khi xác minh nội dung phản ánh đó không đúng thực tế, phòng chỉ hòa giải chứ không xử lý. Chiều 28-4, khi phát hiện mất một cây cao su, ông đi tìm thì thấy cây nằm ở nông trại của ông L. Ông báo ngay để công an xã xuống lập biên bản. Sau đó khi cùng vợ vác cây cao su về, đi được nửa đường thì ông bị hai thanh niên trong xóm chặn đánh, trong đó có một người là cháu của ông L., một người làm việc cho ông L.

Ông Bằng đã bị đánh ở nơi này. Ảnh: NH

Ông Bùi Đức Hậu, người chứng kiến việc ông Bằng bị đánh, nói: “Lúc 19 giờ 30 ngày 28-4, vợ của ông Bằng gọi điện thoại bảo tôi vào vườn vác cây cao su về. Đến nơi, tôi thấy ông Bằng đang kéo cây cao su qua hàng rào thì bất ngờ từ phía sau có hai người dùng đất, đá ném vào người ông Bằng. Nghe ông Bằng la, tôi định chạy vào can ngăn thì thấy một người đập cây vào đầu ông Bằng khiến ông ngã xuống”.

Đại úy Trương Văn Hẩn, Trưởng Công an xã Thành Long (huyện Châu Thành), cho biết: “Khi xảy ra việc ông Bằng bị đánh, công an xã và công an huyện đã đến hiện trường lập biên bản. Hiện hồ sơ vụ việc đang được công an huyện thụ lý”.

PV đã đến công an huyện để tìm hiểu thêm diễn biến sự việc nhưng không nhận được câu trả lời từ lãnh đạo cơ quan này.

NGUYỄN HIỀN