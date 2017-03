Chậm xử lý vụ giao cấu với trẻ em

Bà T., mẹ của em S. (sinh năm 1996, ngụ xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang), phản ánh: S. bị xâm phạm tình dục và đã uống thuốc trừ sâu nhưng công an địa phương vẫn chưa xử lý thủ phạm.

Bà T. kể: Tối 5-8, S. đi đâu không rõ. Cả nhà túa nhau đi tìm nhưng không thấy S. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, S. đột nhiên chạy về nhà trong tình trạng sợ hãi, trên người không mặc áo. Cha S. rầy con gái đi chơi khuya và đánh S. một bạt tai. Thế là chiều đó S. lấy thuốc trừ sâu uống. Gia đình phải chở em đi cấp cứu.

S. kể: Em vừa học hết lớp 9 và có biết N. (sinh năm 1992, ngụ xã Vọng Đông, Thoại Sơn). Tối 5-8, N. chở em đến nhà N. Khi em vừa vào thì N. khóa trái cửa... Em vùng chạy liền bị N. nắm tóc kéo trở lại. Việc giằng co khiến đầu em đập vào cạnh tủ. Sau đó, N. đã thực hiện hành vi giao cấu. Gia đình S. đã gửi đơn yêu cầu công an địa phương xử lý hình sự N. về tội hiếp dâm nhưng chưa có kết quả.

Trung tá Đinh Văn Tạng, Đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội - Công an huyện Thoại Sơn, cho biết: Đơn tố giác của gia đình S. chỉ đúng một phần. Theo lời khai của N., giữa N. với S. đã có mấy lần quan hệ tình dục. Cơ quan điều tra chưa thấy có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự N. về tội hiếp dâm. Ở người S. không có dấu vết của sự vùng vẫy, chống trả. Cũng theo Trung tá Tạng, do S. dưới 16 tuổi nên khi giao cấu với em thì N. đã có hành vi phạm tội giao cấu với trẻ em theo Điều 115 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không bắt N. là do trong giấy tờ N. sinh năm 1992 nhưng cha N. lại khai N. sinh năm 1994.

“Theo quy định, chủ thể của tội giao cấu với trẻ em phải là người đã thành niên. Do người dân ở nông thôn thường làm khai sinh không đúng tuổi thật nên chúng tôi đang củng cố hồ sơ, xác minh lại tuổi của N. Có thể chúng tôi sẽ tiến hành giám định răng, xương của N. để có cơ sở xử lý phù hợp” - Trung tá Tạng nói.

