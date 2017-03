Chậm xử lý vụ xô xát

Bà Nguyễn Thị Quãng (ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) trình bày: Bà và các con của bà thường bị gia đình hàng xóm kiếm chuyện gây gổ, đánh đập. Gia đình bà đã nhiều lần gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý nhưng chưa có kết quả.

Bà Quãng kể lại, trước đây giữa gia đình bà với gia đình bà Hồ Thị Ảnh (ở gần bên) có mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh chấp khu đất mồ mả. Vụ việc đã được TAND huyện Củ Chi thụ lý. Trong thời gian đó, gia đình bà Ảnh thường sang gây sự. Năm 2007, con của bà Ảnh đã đánh bà Quãng gãy cánh tay phải.

Cũng theo bà Quãng, vào tháng 9-2009, người nhà của bà Ảnh đã cầm xẻng, rựa, búa đến đập phá hàng rào của khu đất tranh chấp. Sau đó, họ tiếp tục đập phá làm hư hỏng 64 trụ và dây kẽm. Gần đây, con trai của bà Ảnh đã cầm một khúc cây đến nhà bà Quãng chửi bới và giữa hai bên đã xảy ra đôi co. Người này bỏ về nhà một lúc rồi quay lại cùng một số anh em cầm hung khí xông vào nhà chém con bà Quãng bị thương ở bàn tay trái. Không dừng lại, họ xuống đám đất nhổ vứt 40 cây cao su mới trồng…

Phía bà Ảnh thì cho biết bà Quãng bị gãy tay do tự té. “Hôm đó, con trai tôi đến thăm mả trên khu đất tranh chấp thì bà Quãng không cho. Bà ấy đã cầm khúc cây phang con tôi rồi tự vấp ngã xuống đất và bị gãy tay. Sau đó, tôi gửi tiền hỗ trợ thuốc men nhưng phía bà Quãng không nhận”.

Về vụ xô xát gần đây, con bà Ảnh nói: Tranh chấp đất chưa được giải quyết xong mà gia đình bà Quãng đã tự ý trồng cao su trên khu đất. “Hôm đó tôi có uống rượu rồi đến bên hàng rào chửi thề. Con của bà Quãng chạy ra dùng khúc cây đánh tôi trước. Tôi đi bệnh viện băng vết thương rồi đi báo công an nhưng không ai đến. Tức quá, tôi mới cầm cây rựa xông vào nhà con bà Quãng và hai bên đã xô xát…”.

Theo ông Nguyễn Văn Thạch, Phó Trưởng Công an xã An Nhơn Tây, “Công an xã đã lập hồ sơ vụ việc và chuyển đến cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi điều tra, xử lý theo thẩm quyền”.

Thế nhưng Trung tá Trần Văn Lâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi, lại cho biết: “Cơ quan điều tra chỉ mới nhận được hồ sơ về vụ hủy hoại tài sản (đập phá hàng rào) và đã ra quyết định định giá tài sản để sớm giải quyết. Về thương tích của bà Quãng, lãnh đạo công an huyện đã trực tiếp chỉ đạo trưởng công an xã sớm hoàn tất hồ sơ để chuyển lên cơ quan điều tra nhưng đến nay xã chưa gửi lên. Còn việc con trai bà Quãng bị đánh, công an huyện chưa nhận được thông tin. Tới đây, chúng tôi sẽ cử người đi xác minh để làm rõ vụ việc”.

THÀNH NHÂN