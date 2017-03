Chấp hành viên làm sai, dân chịu thiệt thòi

Vẫn chưa xử lý chấp hành viên vi phạm PV hỏi: “Trong quyết định không khởi tố vụ án liên quan hành vi tẩu tán tài sản, cơ quan điều tra xác định lỗi một phần do chấp hành viên, vậy cụ thể chấp hành viên vi phạm lỗi gì và hình thức xử lý kỷ luật ra sao?”. Bà Huỳnh Thị Đạm, Phó Viện trưởng VKSND TP Cao Lãnh, Đồng Tháp, trả lời: Đây là hồ sơ nghiệp vụ của ngành nên không thể cung cấp cho PV được. Đối với hình thức kỷ luật chấp hành viên thì hiện VKSND TP Cao Lãnh chỉ mới nghe báo cáo trong kỳ họp tổng kết ngành, chưa thấy xử lý đối với chấp hành viên sai phạm. Việc xử lý như thế nào đối với chấp hành viên sai phạm là do cơ quan THA xem xét. Luật sư TRƯƠNG XUÂN TÁM, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Phải kiểm sát việc xử lý chấp hành viên Theo thông tin mà báo cung cấp, rõ ràng tài sản của người phải THA đã bị kê biên thì mọi giao dịch mua bán, tặng cho, thế chấp sau đó sẽ vô hiệu, không có giá trị. Nếu người phải THA vẫn bán tài sản trên thì khi phát hiện có việc giao dịch trên, cơ quan THA, cụ thể là chấp hành viên phải hướng dẫn người dân kiện ra tòa yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng trên hoặc tự chấp hành viên phải yêu cầu tòa giải quyết. Sau khi tòa có căn cứ hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa người phải THA và người thứ ba thì cơ quan THA tiếp tục thi hành cho người dân. Tòa sẽ tính thêm phần lãi suất chậm THA trong chín năm qua. Nếu trong quá trình giải quyết, bà Hồng cho rằng quyền lợi của bà vẫn chưa được bảo đảm vì số tiền THA so với trước đây và bây giờ có chênh lệch về giá trị thì vẫn có quyền yêu cầu tòa giải quyết theo vụ kiện khác. Điều 618 Bộ luật Dân sự quy định về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra. Theo đó, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Với vai trò là cơ quan kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tất cả giai đoạn tố tụng, VKSND TP Cao Lãnh cần chủ động kiểm sát và kiến nghị để quyền lợi của người được THA được đảm bảo tốt nhất. Đồng thời viện có trách nhiệm kiểm sát cả việc xem xét kỷ luật đối với chấp hành viên làm sai công vụ.