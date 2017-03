Chặt cây xanh nhưng không ai xử lý

Đầu tháng 8-2009, chủ hộ số 034 lô 10 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh đã tự kêu người đến chặt một cây bàng và cành lá của cây da lâm vồ tại cư xá. Cả hai cây đều được đánh mã số, phân loại và thuộc sự quản lý của Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM. Ngay sau đó, công ty này và thanh tra xây dựng phường đã lập biên bản hành vi vi phạm.

Ngày 9-9, sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 đã gửi công văn đề nghị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM xử phạt hành vi tự ý chặt hạ cây xanh nêu trên nhưng gần ba tháng trôi qua mà người chặt cây vẫn chưa bị xử lý.

Không bằng lòng, nhiều hộ dân ở cư xá đã trực tiếp đến Thanh tra Sở GTVT để tìm hiểu lý do chậm xử lý và được biết theo quy định mới thì thẩm quyền xử lý vi phạm này không còn thuộc Thanh tra Sở. Các hộ tiếp tục khiếu nại đến UBND quận Bình Thạnh. Ngày 21-10, Văn phòng UBND quận gửi thông báo cho biết đã chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Đô thị quận để xử lý. Liên hệ với Phòng Quản lý Đô thị quận, các hộ lại được cán bộ cho biết phòng đang làm công văn chuyển vụ việc đến Khu Quản lý Giao thông số 1 giải quyết (?).

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều 1-12, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Bình Thạnh, cho biết do vụ việc phức tạp nên Phòng Quản lý Đô thị quận sẽ chuyển hồ sơ đến Sở GTVT xử lý. Tuy nhiên, ông Lê Vĩnh Phát, Chánh Thanh tra Sở GTVT, lại cho rằng: “Thẩm quyền xử phạt hành vi tự ý chặt phá cây xanh thuộc về Sở Xây dựng TP”. Về phía Sở Xây dựng TP, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Nhân lại cho biết: “UBND TP vẫn còn giao việc xử phạt hành vi này cho Sở GTVT”.

Vậy rốt cuộc cơ quan nào có trách nhiệm xử lý vụ việc? Theo khoản 2 Điều 44 Nghị định 23 ngày 27-2-2009 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1-5-2009), hành vi tự ý chặt hạ cây xanh có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Việc xử phạt đến mức tiền trên do chánh thanh tra Sở Xây dựng, chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện. Đến nay, do đã quá thời hạn ra quyết định xử phạt (10 ngày hoặc 30 ngày kể từ khi lập biên bản) nên những người này không được ra quyết định xử phạt nhưng vẫn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đó là bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

Trở lại trường hợp cụ thể trên, nếu thẩm quyền xử lý vẫn còn lấn cấn giữa Sở GTVT và Sở Xây dựng thì chủ tịch UBND quận Bình Thạnh vẫn có thể xử lý theo đúng quy định của Nghị định 23 của Chính phủ.

MINH HIẾU