Chất lượng mặt hàng sữa: Người tiêu dùng đang ngộ nhận về sữa ngoại

Tọa đàm “Sữa: Giá và chất lượng” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức vào sáng 16-7 nhằm mổ xẻ vấn đề mặt hàng sữa đang bán ở Việt Nam có giá cao vô lý. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp sản xuất sữa trong nước đã phân tích các ngộ nhận của người tiêu dùng về chất lượng cũng như giá cả mặt hàng này.

Sữa nội còn tốt hơn sữa ngoại

Thạc sĩ-bác sĩ Đào Thị Yến Phi, khoa Nhi - Dinh dưỡng thuộc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM khẳng định về hàm lượng dinh dưỡng căn bản thì sữa dành cho trẻ em hiện nay cả nội lẫn ngoại đều như nhau. Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk, giải thích thêm tất cả sản phẩm sữa trong nước đều sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, thậm chí doanh nghiệp trong nước trong quá trình sản xuất còn làm kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm cao hơn cả tiêu chuẩn mà thế giới đưa ra. Có thể nói sản phẩm sữa nội chất lượng ngang bằng, thậm chí một số sản phẩm tiêu biểu chất lượng còn vượt trội hơn sữa ngoại.

Nguyên liệu đều nhập từ Úc, New Zealand

Một vấn đề mà các khách mời xoáy vào là người tiêu dùng trong nước đang ngộ nhận về nguồn gốc sữa ngoại.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nutifood, mặt hàng sữa bột thì sữa ngoại hay sữa nội đều cùng xuất xứ vì hầu hết là nhập nguyên liệu của Úc, New Zealand... Không có chuyện sản phẩm sữa đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan... thì nguồn nguyên liệu từ chính quốc gia đó, còn các công ty sữa trong nước thì nguyên liệu lấy trong nước. “Từ sự ngộ nhận này mà người tiêu dùng đã bỏ tiền ra mua sữa ngoại với giá cao gấp đôi so với sữa do các công ty trong nước sản xuất”...

Không phải uống chất thông minh sẽ thông minh

Về việc các hãng sữa ngoại quảng cáo trong sản phẩm có bổ sung chất thông minh (DHA) hay các chất hỗ trợ hệ miễn dịch..., theo bác sĩ Yến Phi là thông tin không chính xác. Về mặt khoa học, các chất này được xem giúp trẻ thông minh nhưng thực tế để các chất này giúp trí não bé phát triển hay không là một quá trình chuyển hóa một chuỗi các axít và các chất khác nữa. Việc đưa thêm chất DHA hay các chất khác vào sản phẩm sữa như các doanh nghiệp quảng cáo đơn thuần là do doanh nghiệp muốn nhắm đến khách hàng của mình. Đối với trẻ dưới sáu tuổi, sữa là sản phẩm không thể thay thế. Tuy nhiên, các bà mẹ cần biết chọn sữa cho phù hợp và không phải cứ sữa ngoại là tốt nhất.

Thói quen hướng ngoại: Hành vi cần đổi

Bà Lan Hương đưa ra ví dụ khi công ty khảo sát người tiêu dùng bằng cách lấy nhiều sản phẩm sữa trên thị trường về lột bỏ tem nhãn thì hầu hết các bé khi uống sữa đều chọn các sản phẩm sản xuất trong nước. Điều này chứng tỏ sữa nội có mùi thơm phù hợp với khẩu vị trẻ em Việt Nam. Từ so sánh về chất lượng, giá cả, khẩu vị..., có thể nói hiện nay người tiêu dùng trong nước mua sữa ngoại với giá cao là do cộng thêm phần tiền quảng cáo của các doanh nghiệp nhập sữa ngoại.

Còn bà Bùi Thị Hương thì khuyên các bà mẹ trước khi chọn mua sữa cho bé hãy đọc kỹ các thành phần dinh dưỡng ghi trên vỏ hộp. Thực tế có những sản phẩm sữa trong nước đã bổ sung các dưỡng chất giúp hệ miễn dịch của bé phát triển mà sữa ngoại không có.

Ý kiến chung quanh buổi tọa đàm của bác sĩ dinh dưỡng và doanh nghiệp là chất lượng sữa nội hiện đã đảm bảo dinh dưỡng mà giá cả lại hợp lý. Còn người tiêu dùng vẫn đổ xô mua sữa ngoại là vì thói quen hướng ngoại, đây là hành vi cần sửa đổi.

Giá thành của sữa nội đã rẻ hơn sữa ngoại. Bây giờ phải làm sao thuyết phục người tiêu dùng là chất lượng sữa nội hoàn toàn không thua kém sữa ngoại. Có như vậy người tiêu dùng mới mạnh dạn lựa chọn sữa nội. Cái khó là lâu nay việc kinh doanh, buôn bán ở Việt Nam thường không có uy tín. Chuyện mũ bảo hiểm là một ví dụ. Hàng tốtt hay kém chất lượng đều có tem bảo đảm chất lượng như nhau. Quản lý thị trường chỉ biết đứng nhìn.