Cháy ở công ty gỗ

Nhiều công nhân tại đây cho biết vào thời điểm trên họ đang làm thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ phân xưởng sơn của công ty, sau đó lửa bao trùm khu vực này. Các công nhân đã dùng bình CO 2 tiến hành dập lửa nhưng do lửa quá lớn nên công tác cứu hỏa không thành.

Lực lượng PCCC quận 9 đã huy động sáu xe cứu hỏa cùng hơn 50 chiến sĩ đến dập lửa. 30 phút sau đó đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 6-2, gần số nhà 151 Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11) cũng đã xảy ra cháy làm thiêu rụi toàn bộ dây điện và thiết bị điện tại đây.

Anh Nguyễn Lâm Cường, người dân sống tại đây, cho biết: “Lửa bùng cháy từ đống rác gần đó, sau đó cháy lan sang cột điện. Đêm trước có một nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu tại đây, có khả năng nhóm người này hút thuốc vứt vào đống rác nên xảy ra hỏa hoạn”. D.THANH

Chiếm lòng đường làm nơi sửa xe

Bạn đọc tên T. phản ánh có một số hộ thường xuyên chiếm dụng lòng đường Hoàng Văn Thụ (đoạn gần vòng xoay Lăng Cha Cả, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) để làm nơi sửa xe ô tô. Các xe được dàn hàng hai, hàng ba chiếm gần nửa đường gây ra cảnh ùn tắc giao thông, nhất là vào những giờ cao điểm.

Theo một lãnh đạo Công an quận Tân Bình, công an quận sẽ mời các hộ liên quan đến nhắc nhở và yêu cầu làm cam kết không vi phạm. Sau đó, công an quận sẽ thường xuyên kiểm tra, nếu tái phạm thì sẽ xử phạt nghiêm theo quy định. HÀ MINH