Cháy rụi nhà hàng bún phở nổi tiếng nhất Hà Tĩnh

Vào khoảng 16h30 chiều ngày 10/6, xảy ra vụ cháy nhà hàng và nhà ở của gia đình anh Đặng Phi Long ở cạnh quốc lộ 8A thuộc xóm Đò Trai (xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Đây là nhà hàng bún phở bò nổi tiếng bậc nhất tỉnh Hà Tĩnh (thường được gọi là quán Đò Trai hay quán Bà Kế).



Phát hiện muộn nên ngọn lửa đã thiệu rụi tầng 2 của ngôi nhà

Nguyên nhân dẫn đến cháy là do máy phát điện đặt ở tầng 2 bị nổ gây chập điện. Sau khi cháy khoảng 15 phút chủ nhà mới phát hiện thì đã muộn, lửa đã thiêu rụi gác hai, lan xuống tầng 1.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát PCCC thị xã Hồng Lĩnh đã kịp thời điều 3 xe chữa cháy chuyện dụng cùng lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng CSGT Công an huyện Đức thọ và Công an xã Đức Thịnh cũng đã có mặt kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông trên QL8A và bảo vệ tài sản cho gia đình.

Do nắng nóng, gió thổi mạnh lại phát hiện muộn nên vụ cháy đã thiêu trụi tầng 2 và nhiều tài sản có giá trị trong nhà. Theo ước tính ban đầu thiệt hại do cháy khoảng trên 1 tỷ đồng.

Được biết, gia đình anh Long có nghề làm bún phở bò từ nhiều đời nay. Đây là quán phở có lượng khách đông bậc nhất Hà Tĩnh vì chất lượng thơm ngon. Gia đình anh Long cũng là gia đình khá giả do vậy tài sản thiệt hại trong đám cháy là khá lớn.



