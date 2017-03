Cháy tiệm bánh gần 20 công nhân “suýt” gặp nạn

Vụ cháy xảy ra vào sáng 9/11 tại tiệm bánh trên đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Ngọn lửa bốc từ tầng 4 của căn nhà nơi có gần 20 công nhân đang ngủ. Do được đánh thức kịp thời nên mọi người thoát ra ngoài an toàn.



Lực lượng cứu hỏa tại chỗ đã dập tắt được đám cháy trước khi lính cứu hỏa chuyên nghiệp có mặt. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều vật dụng cùng căn phòng khoảng 30m2. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể do chập điện.



Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm nên tuyến đường Trường Chinh (quận Tân Bình) bi ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo Trung Kiên (Dân trí)