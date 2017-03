Chạy xe trên đường dân tự làm cũng phải nộp phí bảo trì đường qua xăng dầu?

Bộ Giao thông Vvận tải có phương án nào để tính không?

TRƯƠNG VƯƠNG QUỐC (ledieu...@yahoo.com.vn)

Tôi rất ủng hộ phương an thu phí bảo trì cầu đường qua xăng dầu. Bởi vì so sánh điều kiện hiện nay, người dân Việt Nam chúng ta đang đi trên những đường có thể nói là tử thần. Và như vậy, nếu phải đóng một khoản phí mà được đi trên những con đường an toàn thì điều này rất nên làm.

Tuy nhiên, tôi cũng kiến nghị các ông kỹ sư cầu đường, các vị quản lý nhà nước nên đặt tiêu chuẩn an toàn cầu đường cho người tham gia giao thông lên hàng đầu, một con đường phải đảm bảo lòng đường cho các loại xe, lề đường cho người đi bộ (hành lang an toàn), trên đường phải có nhiều biển báo chỉ dẩn, biển cấm, vạch sơn phải rõ nét... Có như vậy những người tham gia giao thông mới cảm thấy an toàn và dần dần sẽ hình thành ý thức giao thông văn minh, lịch sự. Còn hiện nay, thành thật xin lỗi, để trở thành một người tham gia giao thông văn minh, lịch sự sao mà khó quá.

TRAN TUAN KIET (kiet...@yahoo.com)

Nếu thu phí bảo trì thì cần báo cáo cụ thể về thu chi cho nhân dân biết. Không thể công bố thu mà đem tiền chi vào đâu dân không biết.

TRƯƠNG NGUYỄN (lyminh...@yahoo.com)

Không phải cứ cái gì khó thực hiện thì lại đẻ ra thêm phí, vì dân ta hiện vẫn chưa giàu.

PHAM VAN HUONG (duongletn...@yahoo.com.vn)