Chém người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã gửi đơn tố giác đến các cơ quan công an nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được xử lý. Hiện đối tượng chém tôi vẫn nhởn nhơ và luôn thách thức đe dọa tôi”.

Bà Xuân kể: 6 giờ sáng 25-10-2011, trong lúc bà đang bán đồ ăn sáng tại góc chung cư thì xảy ra tranh cãi với bà T. về việc buôn bán. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại thì bất ngờ bà T. cùng hai người thân xông vào đánh bà Xuân. Cha và chồng của bà Xuân chạy đến can ngăn thì bị người nhà của bà T. lấy dao rượt chém. Không chém được hai người này, họ chạy về phía bà. Một người đã chém làm đứt gân ở mặt sau tay trái của bà. Khi người này tiếp tục chém xuống đầu bà thì bà đưa tay lên đỡ nhát dao đầu nhưng do lực chém quá mạnh khiến nửa con dao trúng mặt trước cổ tay, nửa còn lại trúng vào đầu… Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tật của bà Xuân là 32%. Tại thời điểm này, cánh tay trái của bà vẫn chưa thể co duỗi, hoạt động bình thường được (ảnh).

Trao đổi với PV qua điện thoại sáng 13-6, ông Lý Văn Ngộ, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10, cho biết: Cơ quan điều tra đã tiếp nhận vụ việc trên. Do chứng cứ còn yếu nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập thêm chứng cứ để có cơ sở xử lý tiếp theo. THÀNH NHÂN

Cây khô đè lên lưới cáp quang. Bạn đọc có số điện thoại 098722… phản ảnh trước nhà 10A quốc lộ 22 thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (TP.HCM) có một cây trứng cá chết khô trong suốt thời gian dài, tán cây đè lên lưới cáp quang không chỉ gây phản cảm mà còn có thể gây hỏa hoạn, nhất là vào những ngày nắng nóng.

Đại diện UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết phường sẽ cho người xuống kiểm tra và phối hợp với Công ty Công ích quận 12 chặt bỏ cây khô trên. XUÂN NGỌC