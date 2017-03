Chém người chưa bị xử lý

Anh Châu kể lại, chiều ngày 12-7, anh cùng người dì đến quán cà phê ở phường Hiệp An để đòi nợ giúp người dì. Tại đây, anh có lớn tiếng với người mắc nợ nên bị nhiều người ngồi trong quán định dùng ghế đánh. May mắn là vụ việc được can ngăn kịp thời.

Sau đó, anh cùng người bạn đi nhậu. Mới ngồi xuống và chưa kịp uống gì cả thì cả hai bị gần mười người cầm mã tấu xông vào chém tới tấp. Hoảng sợ, hai người bỏ chạy nhưng nhóm người kia (trong số đó có cháu của người mắc nợ) đã đuổi theo chém tiếp cho đến khi anh ngất xỉu mới thôi. Hậu quả: anh Châu bị chém hai nhát ở đầu, nhiều nhát vào lưng và tay, một nhát ở mắt cá chân khiến một phần xương mắt cá rơi mất. Còn bạn anh bị chém sâu nhiều nhát vào cánh tay, phải may hơn 20 mũi.

Ngay sau khi xuất viện, anh Châu đã nộp đơn đề nghị Công an phường Hiệp An xử lý các hung thủ. Nhưng hơn một tháng trôi qua, công an phường vẫn chưa trả lời. Anh Châu tiếp tục gửi đơn đến Công an thị xã Thủ Dầu Một, và Công an tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã đến lấy lời khai của anh và hướng dẫn anh liên hệ với công an thị xã để theo dõi kết quả xử lý. Kế tiếp, anh đã được công an thị xã mời đến lấy lời khai và đưa đi giám định thương tích nhưng chưa có kết quả... Đến nay, đã hơn bốn tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa tiến triển.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM sáng ngày 7-11, trung tá Nguyễn Văn Hiếu, Phó Công an phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một cho biết: “Phải sau hơn một tháng kể từ ngày nhận được đơn của anh Châu thì phường mới chuyển đến công an thị xã. Nguyên nhân là xã mới lên phường nên nhiều việc quá...”

Riêng ông Nguyễn Văn Nam - Viện phó VKSND thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: “VKS chỉ mới biết đến vụ việc qua phản ánh của nhà báo. Viện sẽ nhanh chóng kiểm tra, đôn đốc Công an thị xã xử lý theo đúng quy định”.