Chen nhau sang Lào, Thái làm thuê

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thông, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An thì người lao động qua Lào bằng giấy thông hành được phép ở lại bảy ngày, còn một tháng phải có hộ chiếu. Hết hạn cư trú thì lao động phải đến công an địa phương nước Lào đăng ký gia hạn tạm trú. Đối với những lao động qua Thái Lan thì bắt buộc phải có hộ chiếu, sau mỗi tháng phải đến công an địa phương xin gia hạn để tiếp tục ở lại sinh sống, lao động.