Chết cháy vì sốc ma túy

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, xác định người bị chết là ông Hoàng Văn Đàm, 46 tuổi, hộ khẩu tại phường Quang Trung (Uông Bí). Ông Đàm chết trong tư thế ngồi, mặt gục vào bếp lửa, bên cạnh có nồi nước, nơi ông Đàm gục mặt xuống có mấy thanh củi đang cháy dở, mặt và đầu đã bị biến dạng, tay trái còn cầm ống xi lanh đã cháy phần nhựa.



Được biết, ông Đàm có tiền sử nghiện ma túy, chung sống như vợ chồng với chị Minh và làm nghề mổ lợn. Quá trình sinh sống không có mâu thuẫn với ai. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Đàm dậy trước đun nước để làm thịt lợn còn chị Minh vẫn ngủ. Khi anh Thanh là hàng xóm lùa trâu đi qua thấy lửa cháy to ghé vào phát hiện hô hoán, gia đình mới biết.



Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong của ông Đàm là do chích ma túy vào tay, bị sốc thuốc gục xuống bếp và bị chết cháy.

(Theo báo Quảng Ninh)