Chết do tai nạn hay bị giết?

Chị Trần Thị Bách (ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh) phản ánh: “Chồng tôi bị người ta rượt đuổi và đánh cho đến chết. Thế nhưng công an huyện lại không khởi tố vụ án vì cho rằng chồng tôi tự gây ra tai nạn giao thông tử vong”.

Chủ nợ cầm rựa đến nhà hăm dọa

Chị Bách kể: Tháng 5-2010, chồng chị là Thái Văn Út (thường gọi là Út Bách) có mua của vợ chồng ông Lê Thanh Tâm (ngụ cùng ấp) chiếc xe máy cày với giá 66 triệu đồng. Vợ chồng chị Bách đưa trước 46 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả sau khi thu hoạch mì.

Khoảng 13 giờ ngày 20-9-2010, vợ chồng ông Tâm cầm rựa, cây đến nhà chị Bách để đòi nợ. Chị Bách nói: “Máy cày thường xuyên hư hỏng, anh Út đã đi sửa xe” rồi đưa điện thoại cho ông Tâm nói chuyện với anh Út. Không biết hai người nói gì với nhau mà sau đó ông Tâm hăm dọa sẽ giết chồng chị nếu không chịu trả nợ...

Đến 16 giờ cùng ngày, khi anh Út đang trên đường trở về nhà thì ông Tâm kêu một số người ra chặn đường anh. Họ đòi lấy máy để trừ nợ nhưng anh Út không đồng ý. Anh Út đã lái xe chạy vào nhà anh Nguyễn Văn Châu, công an ấp Suối Bà Chiêm, để nhờ can thiệp. Lúc đó trời đã tối, anh Châu khuyên mọi người ra về, sáng mai đến UBND xã giải quyết.

Theo chị Bách, lúc xảy ra sự việc, hiện trường nơi chồng chị ngã không có “ổ gà”. Ảnh: T.NHÂN

Ở nhà, chị Bách nóng ruột vì đã 22 giờ mà vẫn chưa thấy chồng về. Sau đó, chị nhận được cuộc điện thoại báo anh Út té xe bị thương rất nặng và được chở đến BV huyện Tân Châu. Khi chị đến BV thì anh Út đã chết cứng người. Theo chị Bách, hôm đó anh Út đi lấy tiền bán mì được 150 triệu đồng, chưa kịp đem về nhà thì anh chết và tiền cũng bị mất luôn.

Tự gây ra tai nạn giao thông?

Ngày 21-12-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu đã gửi thông báo cho chị Bách về việc không khởi tố vụ án hình sự. Lý do: “Anh Út điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh, vấp phải ổ gà nên lạc tay lái đâm qua lề trái hướng đi của xe đụng vào gốc cây mít trước cửa nhà bà Lâm Thị Ấm ngụ tổ 2, ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Trước khi đụng vào gốc cây mít, anh Út nhảy ra khỏi xe máy kéo đập đầu xuống đường bị tử vong do chấn thương sọ não. Lỗi do nạn nhân”.

Chị Bách không đồng ý với kết luận này vì tại thời điểm đó, hiện trường nơi chồng chị bị ngã là con đường đất nông thôn mịn, bằng phẳng, không có lởm chởm đá và không có “ổ gà” nào. Thi thể chồng chị nằm cách chiếc xe máy cày khoảng 10 m; xe bị đập bể đầu và đèn lái, không bị lật; còn anh Út nằm chết ngay dấu bánh xe đi qua nhưng thân thể không có dấu vết bị xe cán. Bên cạnh thi thể anh Út là bình ắcquy của xe máy cày bị bể nằm nghiêng như có ai mang từ xe đặt đó. Chị Bách nghi ngờ đó là hiện trường do các đối tượng đòi nợ dựng lên nhằm đánh lạc hướng công an.

Khi giải phẫu tử thi, chị Bách thấy trên thân thể chồng mình có nhiều vết thương bầm lớn trên bả vai; hai cánh tay bị dập nát; hai cặp chân bị bể nát; mắt phải bị bể nát; miệng bị đánh gãy răng. “Tôi có hỏi các anh công an đang làm nhiệm vụ là tại sao thân thể chồng mình có nhiều vết thương như vậy thì họ trả lời chị an tâm, vết thương chồng chị có ý đồ” - chị Bách cho biết thêm.

Sáng 21-10, PV đã đến Công an huyện Tân Châu để tìm hiểu sự việc. Một cán bộ Đội Điều tra tổng hợp cơ quan này cho biết Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý đơn khiếu nại của chị Bách. PV tiếp tục đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh thì được báo “chưa thể cung cấp gì vì vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ”.

Khi anh Út chạy xe về theo lời khuyên của công an ấp, tôi nghe ông Tâm nói: “Nếu mày không để đầu máy cày lại thì đêm nay mày sẽ không thoát khỏi tay tao”. Anh Út vẫn cứ lên xe chạy, còn tôi theo sau. Sau đó tôi thấy rất đông người cầm hung khí nhào đến xe anh Út để hành hung anh và họ đã đập hư đèn xe. Lát sau, tôi thấy nhóm người chạy xe máy về trước, còn ông Tâm đi bộ từ hướng xe máy cày của Út về sau. Tôi và nhiều người nhìn thấy áo ông Tâm dính nhiều vết máu. Ông Tâm vô nhà thay áo rồi ra uống nước trà... Ông NGUYỄN VĂN TIẾN, tổ trưởng tổ 8, ấp Suối Bà Chiêm Khoảng 19 giờ ngày 20-9-2010, tôi có nghe vợ chồng Tâm cầm cây, rựa nói: “Hôm nay tao không giết được Út Bách là tao không ở xứ này!”. Tôi có khuyên: “Thôi tình làng nghĩa xóm từ từ nói”… Sau đó, tôi thấy xe máy cày của Út Bách chạy ngang qua, Tâm cầm rựa dí theo. Khoảng 10 phút sau, Tâm trở về và nói: “Út Bách chết rồi!”. Tôi chạy tới hiện trường thấy Út Bách nằm giữa đường, người nghiêng co lại. Tôi hối thúc kêu xe chở đi cấp cứu nhưng anh đã chết. Ông LÊ VĂN TÀI, tổ 8, ấp Trảng Trai l Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy đầu máy cày húc vào cây mít trước nhà mình. Trời tối nên tôi chỉ thấy có một nhóm người ngồi trên hai chiếc xe máy chạy qua quay lại nói: “Nó đây, nó đây”. Tôi hỏi: “Chuyện gì vậy mấy chú?” thì họ bỏ chạy luôn. Khi đi ra đường, tôi thấy anh Út đang cố gắng ngồi dậy nhưng rồi ngã ra nằm giựt giựt, hai tay cào cào xuống đất. Thấy vậy, tôi la lên và bà con xúm đến đưa anh đi bệnh viện. Tôi nghĩ anh Út bị người ta đánh chết chứ không phải bị tai nạn giao thông. Anh nằm chết ở ngoài đường nhưng điện thoại của anh nằm ngay dưới gốc cây mít trước đầu xe máy cày. Đáng lẽ nhóm người kia thấy người bị nạn thì phải giúp đỡ chứ sao vội bỏ đi khi tôi hỏi. Chị LÂM THỊ ẤM, tổ 2, ấp Trảng Trai

THÀNH NHÂN