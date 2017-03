Chết ngạt vì chui vào cống bắt cá

Trần Thị Loan (SN1986), Trần Văn Vượng (SN1988) và Trần Văn Đạt (SN1995) con ông Trần Văn Quân (SN1962) trú tại bản San, xã Xuân Lương đã dùng vôi bột mang vào cống để đánh bắt cá.

Ban đầu, Vượng bò sâu vào bên trong cống. Trước khi bị ngất Vượng đã kêu cứu. Nghe tiếng em kêu cứu, Loan lại bò vào, thấy anh chị lâu không ra Đạt lại tiếp tục bò vào. Nhiều khả năng do bị ngạt vôi và cống thoát nước rất dài thiếu dưỡng khí nên cả 3 người đã bị ngạt và ngất trong lòng cống. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an và chính quyền sở tại đã đến ngay hiện trường thực hiện các biện pháp cứu nạn đồng thời cấp báo cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh. Đến 18h cùng ngày, sau nhiều nỗ lực của chính quyền, người dân địa phương và lực lượng công an tỉnh đã cứu sống được cháu Trần Văn Đạt và mang được thi thể của Trần Thị Loan và Trần Văn Vượng ra ngoài. Qua giám định, 2 nạn nhân chết do bị ngạt.

Một số người dân địa phương cho biết, cống thoát nước đập Ven có chiều dài khoảng 50mét. Lòng cống rất nhỏ hẹp nên rất khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

