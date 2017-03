Chết oan vì mê tín

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Đầm Dơi, từ ngày 3-6, thấy “bệnh” của bà Thơm tái phát, con bà là Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Thị Đèo cùng hai người em ruột là Trần Văn Tâm, Trần Văn Chiến họp lại rồi cùng nhất trí đưa bà sang nhà bà Bùi Thị Thúy (SN 1978 tại ấp Chánh Tài, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi), người tự xưng là thầy đuổi tà để trục xuất con ma ra khỏi người bà Thơm.

Sau khi phán bà Thơm bị ma ám, “cô” Thúy yêu cầu gia đình mua một cặp vịt, một con gà và mâm trái cây để cúng rồi lên đồng đuổi tà… Thúy bắt bà Thơm nằm xuống nền nhà rồi thắp 12 cây đèn cầy xung quanh. Sau đó dùng hai thanh gỗ dài 30cm đánh vào người bà Thơm. Khi bà Thơm chống cự liền bị trói 2 tay, 2 chân lại để Thúy tiếp tục đánh.

Đến tối ngày 4-6, Thúy lấy nhang thổi vào mặt bà Thơm rồi tiếp tục dùng thanh gỗ đánh bà một tiếng rưỡi mới nghỉ tay. Sang ngày 5-6, Thúy tiếp tục đuổi ma ra khỏi người bà Thơm bằng cách đánh và thêm “chiêu” mới là dùng dao lam cắt vào lưng bà Thơm…

Trưa cùng ngày, khi đến thăm bà Thơm gia đình mới tá hỏa khi thấy mặt mày bà tím tái, thở thoi thóp. Bà Thơm được chở đi bệnh viện nhưng đã quá muộn. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà Thơm chết do sốc phản xạ ngưng tim, ngưng thở sau chấn thương; trên người có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Ngày 6-6, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đầm Dơi quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Thúy; đồng thời đề nghị VKSND huyện Đầm Dơi khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thúy để tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật. Công an huyện Đầm Doi cũng triệu tập một số đối tượng để mở rộng điều tra vụ án.

Theo Đ.Tuyển – T.Minh (SGGP)