Chi 22.000 tỷ đồng điều chỉnh lương tối thiểu

Theo nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2010 là 303.472 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 265.219 tỷ đồng.





Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương năm 2010 là 370.436 tỷ đồng, trong đó chi trả nợ và viện trợ 70.250 tỷ đồng; giáo dục đào tạo và dạy nghề 19.000 tỷ đồng; y tế 12.000 tỷ đồng và chi cho lương hưu, bảo đảm xã hội 56.140 tỷ đồng.



Tiếp thu ý kiến của đại biểu không ưu ái cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Quốc hội đã không bố trí cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam 10 tỷ đồng để đầu tư dự án nâng cấp hệ thống thiết bị và phòng thí nghiệm sinh thái môi trường dệt may giai đoạn 2008-2010.



Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản cũng không được bố trí 28 tỷ đồng để thực hiện hai dự án trung tâm nghiên cứu thực nghiệm công nghệ chế tạo máy năng lượng và mỏ; xây dựng phòng thí nghiệm hiệu suất năng lượng cho thiết bị điều hòa không khí và tủ lạnh. Số kinh phí cắt giảm trên để bổ sung cho chương trình biển Đông hải đảo.



Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ở trung ương và địa phương tiếp tục rà soát, không bố trí vốn cho các dự án, công trình chưa đủ thủ tục đầu tư; chủ động sắp xếp chi thường xuyên, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.



Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về những vi phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai các hành vi vi phạm pháp luật.





Theo Hồng Khánh ( VNE)