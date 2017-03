Chỉ 8% người đăng ký được hưởng chế độ

Ngày 14-1, Cục Việc làm Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có thống kê về việc triển khai chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm, tính đến ngày 13-1, chỉ có 298 người (chiếm hơn 8% số người đăng ký) được xác định đủ điều kiện hưởng BHTN.

Văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ

Theo ông Đồng, một trong những nguyên nhân khiến việc triển khai BHTN còn chậm là do văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ. Theo quy định, người lao động sẽ bị ngừng trợ cấp thất nghiệp nếu hai lần từ chối việc làm do trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, các văn bản chưa nêu rõ khái niệm “lý do không chính đáng” là gì.

Việc đăng ký hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp còn nhiều vướng mắc khiến người lao động phải tự đi tìm việc. Ảnh: HTD

Những trường hợp người lao động đã đóng đủ tháng BHTN nhưng lại làm việc chưa đủ thời gian tối thiểu (ví dụ thời điểm đóng BHTN là ngày 5 hằng tháng, từ ngày 5-1 đến 5-12 thì đủ 12 tháng đóng BHTN nhưng người lao động mất việc vào ngày 5-12 thì lại chưa đủ 12 tháng làm việc).

Một số vướng mắc do các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm cho nhau như việc chốt thời gian sổ bảo hiểm, nơi nói 15, nơi đòi 20 ngày.

Sáng tạo của Bình Dương

Bình Dương có tỉ lệ người lao động hoàn thành hồ sơ hưởng BHTN cao nhất nước (306 người đã hoàn thành hồ sơ hưởng, chiếm tỉ lệ gần 50% số người đăng ký). Bình Dương đã có sáng tạo trong việc rút ngắn thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội. Cách làm của Bình Dương là cấp sổ bảo hiểm xã hội dạng tờ rời cho người lao động, giúp giảm bớt thời gian chờ đợi chốt sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Nếu doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN từ một đến ba tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ vẫn linh động giải quyết chế độ BHTN cho người lao động.

TP.HCM còn nhiều vướng mắc

Trong buổi làm việc với Cục Việc làm, Phòng BHTN, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết chỉ nhận được gần 1.600 hồ sơ, tuy nhiên đã phát sinh nhiều vấn đề đối với người thất nghiệp đăng ký lẫn cơ quan tiếp nhận. Cụ thể, người thất nghiệp làm việc một nơi nhưng đóng bảo hiểm xã hội ở nơi khác thì đăng ký BHTN ở đâu; người thai sản có được hưởng BHTN hay không; bị tai nạn 80% thương tật có được hưởng BHTN hay không; sau khi mất việc theo quy định trong vòng bảy ngày phải đến đăng ký thất nghiệp và 15 ngày để hoàn tất thủ tục nhưng thời gian này bị đau ốm... thì có được châm chước hay bị mất quyền lợi.

Đại diện Cục Việc làm khẳng định đối với trường hợp thai sản và tai nạn 80% thương tật vẫn được hưởng BHTN. Riêng trường hợp thai sản còn phải căn cứ vào thời gian sau khi sinh có bị chấm dứt hợp đồng hay không mới được hưởng BHTN. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội nếu thất nghiệp thì đến đăng ký ở Phòng LĐ-TB&XH tại nơi làm việc. Việc phát sinh ốm đau, lý do chính đáng khác có thể cộng thêm ba ngày...

B.PHƯỢNG - P.ÐIỀN