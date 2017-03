Chỉ là tội cướp giật tài sản

Theo Bộ luật Hình sự, người phạm tội cướp tài sản phải có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhưng trên thực tế, “Cường và Lâm tiếp tục giả vờ cãi vã, đánh nhau để dụ ông H. rời xe... Chỉ chờ có thế, Cường và Lâm vội xô ông H. ra xa rồi lấy xe tẩu thoát”. Rõ ràng là hành vi xô ông H. không thể coi là làm cho nạn nhân bị tê liệt ý chí mà chỉ gây bất ngờ cho ông H. khiến ông H. không kịp phản ứng. Tất nhiên khi đã định tội danh của Cường và Lâm là tội cướp giật tài sản thì Chương sẽ vô can.

nguyenthanhgioi@gmail.com

Tôi cũng nghĩ là tội cướp giật

Để xác định các bị can phạm tội cướp tài sản, cơ quan điều tra cần xem xét đến các yếu tố luật định sau đây: Các bị can phải có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được. Thế mà ở đây, các bị can chỉ dàn cảnh dụ ông H. ra khỏi xe rồi nhanh chóng lấy xe bỏ chạy. Phía Chương thì chẳng hay biết ý định lấy xe của Cường và Lâm và khi hai tên này đánh nhau, Chương cũng không hay đó là... vở kịch.

Ủng hộ quan điểm của Công an tỉnh Bình Phước, tôi đề nghị Công an huyện Bình Long nên nhanh chóng thay đổi tội danh của các bị can để đảm bảo việc điều tra, xử lý được đúng người, đúng tội.

NGUYỄN THANH PHONG (B2/6 đường 45, phường Bình Thuận, quận 7)