Chỉ nên đòi giấy bảo hiểm khi sang tên xe

Bởi lẽ trước đây không hề có quy định này và người dân đã quá quen thuộc với việc đăng ký xong rồi mới mua bảo hiểm để đi đường đỡ bị cảnh sát giao thông “rầy rà”.

Cớ sự phát sinh sau khi Nghị định 103 ngày 16-9-2008 của Chính phủ (về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới) có hiệu lực thi hành. Khác với những quy định về việc mua bảo hiểm trước đây, khoản 2a Điều 22 của nghị định đưa ra một yêu cầu hoàn toàn “mới toanh”. Đó là Bộ Công an có trách nhiệm “yêu cầu chủ xe cơ giới xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi làm thủ tục cấp đăng ký xe”. Từ chỗ đó, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 35 ngày 25-2-2009 hướng dẫn “Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt; Phòng Cảnh sát giao thông công an cấp tỉnh; công an cấp huyện khi làm thủ tục cấp đăng ký xe cơ giới phải yêu cầu chủ xe cơ giới xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực” (điểm 1.2 mục II).

Nếu xem xét kỹ lưỡng sẽ nhận thấy một số điều khoản của Nghị định 103 có sự mâu thuẫn. Theo khoản 1 Điều 2, đối tượng mua bảo hiểm là chủ xe cơ giới tham gia giao thông, tức chủ sở hữu xe hoặc người được chủ sở hữu xe giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp, điều khiển xe. Như vậy, việc bắt buộc những người mới mua xe và đang xin cạc vẹt xe, tức những người chưa được pháp luật công nhận là chủ sở hữu xe phải mua bảo hiểm liệu có hợp lý hay không?

Cũng theo khoản 3 Điều 10 của nghị định, “trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe mới”. Xem ra quy định xuất trình giấy bảo hiểm chỉ phù hợp đối với những trường hợp sang tên xe. Vì khi xe đã được cấp cạc vẹt và người bán cũng đã mua bảo hiểm, người mua chỉ cần xuất trình giấy bảo hiểm còn hiệu lực của người bán để được hoàn tất thủ tục sang tên xe.

Phát biểu trên Báo Pháp Luật TP.HCM, thiếu tướng Đỗ Đình Nghi, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an), cho biết: “Quy định là vậy nhưng Cục sẽ nghiên cứu và có kiến nghị về việc trình giấy bảo hiểm khi đăng ký xe để tạo thuận lợi hơn cho người dân”. Với những phân tích đã nêu ở trên, có lẽ Cục nên tính toán để có sự phân biệt trường hợp đăng ký nào thì phải xuất trình giấy bảo hiểm, trường hợp nào không. Bấy giờ, người đăng ký cũng dễ thực hiện và không cảm thấy ấm ức vì bị ép mua bảo hiểm cho chiếc xe mà mình chưa phải là chủ sở hữu hợp pháp.