Chỉ thông tin giá các sách bắt buộc

Tuy nhiên, Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) lại không thông tin sách bài tập tăng lên bao nhiêu khiến các phụ huynh không khỏi lo lắng.

Ông VŨ BÁ HÒA, Giám đốc NXBGD tại TP.HCM, trả lời: SGK, sách bài tập, sách bổ trợ, sách tham khảo… do NXBGD phát hành đều có in giá bìa. Do giá giấy tăng nên giá SGK được điều chỉnh tăng trong năm học 2011-2012 và chỉ tăng đối với SGK phát hành năm 2011, còn SGK phát hành từ 2010 trở về trước không tăng.

Sở dĩ NXBGD không thông tin giá sách bài tập, sách bổ trợ, sách tham khảo… vì những loại sách này không nằm trong diện bắt buộc học sinh phải có, phụ huynh phải mua.

Đợt điều chỉnh giá SGK lần này đã có ý kiến thống nhất của Chính phủ, cụ thể là Bộ Tài chính. Hè này, NXBGD sẽ thông tin bảng giá chi tiết và hướng dẫn các nơi không đưa sách bài tập, sách bổ trợ, sách tham khảo vào bán chung với SGK.

Về việc một số phụ huynh cho rằng sách của con chị thì thằng em không xài được, thông tin này không chính xác bởi các thế hệ sau vẫn dùng được SGK cũ.

Định giá xe bị mất

Tôi mượn xe máy cũ của người bạn đi công việc và vô ý làm mất xe. Chủ xe đòi tôi bồi thường số tiền bằng chiếc xe mới nên tôi không đồng ý. Nay người này kiện tôi ra tòa. Vậy tôi có quyền yêu cầu tòa án định giá chiếc xe bị mất hay không?

Tran Thi Phuong Hien ( phuonghien_12669@yahoo.com.vn )

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Được. Theo Điều 307 Bộ luật Dân sự năm 2005 và điểm a khoản 1 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự thì do bà làm mất xe máy của người khác nên bà phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu xe. Nếu không thỏa thuận được với chủ xe về mức bồi thường, bà có thể yêu cầu tòa án định giá chiếc xe máy.

Dựa trên yêu cầu của bà hoặc cả hai bên, tòa án có thể ra quyết định định giá xe tại thời điểm xe bị mất để làm cơ sở cho việc giải quyết bồi thường.

Đình chỉ vụ án dân sự

Năm 2009, tôi vay của bà K. một số tiền và sau đó tôi đã trả xong bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. Nay bà ấy lại kiện tôi ra tòa án huyện để đòi khoản nợ trên. Tuy nhiên, khi tòa án đưa vụ án ra xét xử thì bà ấy vắng mặt nên tòa đã hoãn xử. Nếu tòa án mở phiên tòa lần hai mà bà ấy cố tình vắng mặt thì tôi có được xử thắng kiện hay không?

letranthi_13277@ yahoo.com

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU trả lời: Không. Theo điểm e khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự thì trường hợp nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

Vì vậy, khi tòa án huyện mở phiên tòa lần hai mà nguyên đơn vẫn không đến thì vụ án sẽ bị đình chỉ chứ tòa án không đưa vụ án ra xét xử.

