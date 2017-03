Chi trả trợ cấp thất nghiệp

Sau khi hưởng xong thì tổng thời gian đã đóng BHTN sẽ bị loại bỏ hết phải không?

ÔngHUỲNH ĐỨC LÂM (Ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Ông ĐỖ QUANG KHÁNH, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Nếu đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp ba tháng (thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội). Thời gian đóng BHTN nếu đã hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Công ty tôi hay bị cúp điện. Không rõ chế độ làm việc đối với người lao động trong thời gian bị cúp điện được quy định thế nào?

Ông NGUYỄN TẤT NĂM, Trưởng phòng Pháp chế - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trả lời: Trong Công văn số 943 ngày 4-4-2011, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về việc hoãn chế độ làm việc và tiền lương do bị cắt điện như sau: Trong trường hợp bị cắt điện luân phiên có lịch thông báo trước và có tính chất lâu dài, các doanh nghiệp có quyền chủ động bố trí thời gian sản xuất và thời gian nghỉ ngơi cho người lao động để phù hợp với điều kiện thực tế, miễn là đảm bảo bố trí cho người lao động nghỉ đủ bốn ngày trong tháng (không nhất thiết phải là ngày Chủ nhật). Đây là nội dung được nhắc lại sau Công văn số 51 ngày 13-4-2007 và Công văn số 656 ngày 8-3-2010 của Bộ LĐ-TB&XH. Trường hợp không bố trí được ngày nghỉ bù cho người lao động, trong khi người lao động phải ngừng việc do bị cắt điện (nguyên nhân bất khả kháng) thì người lao động vẫn được trả tiền lương ngừng việc với mức do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Nếu có yêu cầu làm thêm giờ thì người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ theo quy định. Số giờ làm thêm một ngày không quá 4 giờ; tổng thời giờ làm việc và làm thêm không vượt quá 12 giờ/ngày theo quy định. Không được coi số giờ làm thêm là để bù cho đủ số giờ làm việc trong một tuần theo quy định của pháp luật lao động mà doanh nghiệp lựa chọn, quyết định (ví dụ như 48 giờ/tuần) để không phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động.

NHƯ NGHĨA ghi