Chính quyền không có lý do gì để từ chối

Ông Bùi Ngọc Tuân, Vụ phó Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Quy định đã rõ, không việc gì phải từ chối

Do các văn bản hiện hành đã quy định rất rõ việc này nên các địa phương cứ căn cứ theo quy định mà thực hiện. Nếu phần đất chênh lệch so với các giấy tờ được cấp không rơi vào những trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định 84 (vi phạm quy hoạch chi tiết đã được công khai; vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng; lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc; lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng; lấn chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng... ) và không tranh chấp thì được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện đất không có giấy tờ hợp lệ.

Nếu sử dụng đất ở ổn định trước ngày 15-10-1993, người được cấp giấy không phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích trong hạn mức đất ở. Nếu sử dụng đất sau ngày 15-10-1993, người được cấp giấy phải nộp 50% tiền sử dụng đất phần diện tích đất trong hạn mức, nộp 100% tiền sử dụng đất phần diện tích ngoài hạn mức.

Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng sẽ có văn bản hướng dẫn thống nhất

Phải khẳng định những quận không cấp “giấy hồng”, “giấy đỏ” cho phần đất ngoài “giấy trắng” và các giấy tờ hợp lệ khác là đã làm sai quy định. Ngay cả khi là đất công mà nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng cũng phải cấp chủ quyền để người dân sử dụng. Nếu không công nhận cho dân, nhà nước không quản lý được, người dân cũng chẳng thể yên tâm làm ăn, sinh sống. Khi chính thức cấp giấy chứng nhận thì tùy thời điểm sử dụng đất mà chính quyền thu hay không thu tiền sử dụng đất. Những trường hợp sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 thì không thu tiền sử dụng đất. Những trường hợp sử dụng đất sau ngày 15-10-1993 thì sẽ thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn UBND các quận, huyện xử lý thống nhất những trường hợp này theo hướng sẽ xem xét, công nhận những phần đất chênh lệch hội đủ các điều kiện luật định.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng Đăng ký kinh tế đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM:

Phải thực hiện theo quy định

Theo Điều 18 Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ, nếu ranh đất không thay đổi mà diện tích thực tế chênh lệch so với diện tích ghi trong giấy chứng nhận thì chính quyền phải cấp giấy chứng nhận theo diện tích thực tế. Nếu ranh đất có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn so với diện tích ghi nhận trong giấy tờ cũ, được UBND xã xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang, do chuyển nhượng và sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì được công nhận toàn bộ diện tích trên thực tế. Bấy giờ, chủ nhà phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích chênh lệch đó.

Một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú:

Nên cấp nếu đã sử dụng đất ổn định

Tôi không rõ vì sao các nơi lại không cấp giấy chứng nhận cho dân phần diện tích đất ngoài chủ quyền. Đất của người dân sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm điều cấm của pháp luật thì phải công nhận cho dân chứ sao lại làm khác đi. Trường hợp cho là đất công để không công nhận chủ quyền cũng không thuyết phục vì đất nào chẳng là đất công và vấn đề cần xem xét chỉ là giữa dân với đại diện các cơ quan của nhà nước thì ai được quyền sử dụng đất. Nếu trước giờ người dân trực tiếp sử dụng đất và vì lý do nào đó mà không được công nhận chủ quyền, vào thời điểm này, chính quyền nên cấp giấy chứng nhận cho dân để dễ quản lý.