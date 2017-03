Chính quyền sẽ vào cuộc xử lý

“Đây là trường hợp ăn xin từ nơi khác đến nên phía xã không phát hiện kịp thời. Công an xã và dân quân địa phương sẽ theo dõi nơi thường trú của nhóm hành nghề ăn xin trên. Nếu phát hiện có hành vi chăn dắt trẻ em, chúng tôi sẽ ngăn chặn, xử lý ngay”.

Thượng tá Nguyễn Văn Bảnh, Phó Công an huyện Châu Đức, cho biết sẽ đề nghị Công an xã Bình Giã rà soát các trường hợp ăn xin trên địa bàn. “Huyện chúng tôi lâu lâu mới có vài trường hợp hành nghề ăn xin, đều là người từ nơi khác đến. Khi phát hiện, công an huyện đều tham mưu với cơ quan lao động-thương binh và xã hội của địa phương xử lý” - ông Bảnh nói.

Về phía Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Giám đốc Trần Bạch Đằng khẳng định: “Sở sẽ đề nghị các đơn vị thuộc ngành kiểm tra tình trạng hành nghề ăn xin, chăn dắt trẻ em để lập biên bản xử lý. Những trường hợp ăn xin là trẻ em, người già, người khuyết tật sẽ được đưa về trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng. Tới đây, tôi sẽ đề xuất lãnh đạo Sở lập ra đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về tình trạng ăn xin và chăn dắt trẻ em”.

NGUYỄN ĐỨC